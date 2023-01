Kristoffersen jakter Svindals norske rekord: – Det er helt enormt

Han er én av tre mannlige alpinister som har vunnet slalåmrenn denne sesongen, og én av to som har vunnet flere enn ett. Henrik Kristoffersen nærmer seg «den største».

PÅ TOPPEN: Henrik Kristoffersen og det norske flagget etter 28-åringens seier i Wengen.

18.01.2023 17:21

– Det er ganske gode dager, jeg er på et ganske bra sted fysisk, mentalt og med skikjøringen, forteller Kristoffersen til VG.

Søndag leverte han nok et strålende slalåmrenn. På krevende forhold i sveitsiske Wengen var 28-åringen best. Til helgen skal det kjøres slalåm i Kitzbühel.

Wengen-triumfen var 28-åringens andre for sesongen og hans 30. totalt i verdenscupen.

Med det kryper Kristoffersen nærmere Aksel Lund Svindals norske rekord på 36 seire i verdenscupen.

– At folk i det hele tatt prater om det, at du begynner å nærme deg Aksel, det er helt enormt. Han har vært en fantastisk alpinist og en fantastisk idrettsutøver. Så i det hele tatt å bli nevnt at du nærmer deg, det er utrolig stort, sier 28-åringen.

Lund Svindals 36 seire gir syvendeplass på listen over mestvinnende mannlige alpinister i verdenscupen. Svenske Ingemar Stenmark troner øverst med 86, Henrik Kristoffersen er nummer elleve.

– Selvfølgelig vil man prøve å ta flest mulig seire å gå forbi Aksel, men det er på ingen måte en selvfølge. I det hele tatt er det en ære å bli nevnt i sammenheng med ham.

Men selv om Kristoffersen ikke tar for gitt at han skal gå forbi sin tidligere kollega, har han troen på at det kan skje, allerede denne sesongen.

– Når det kommer til å skje, det er vanskelig å si. Det er litt for vanskelig å bestemme og si nøyaktig. Men det er fult mulig i løpet av sesongen i år, men det er ikke sånn at jeg kommer til å gå på veggen og bli sint hvis det ikke går i løpet av sesongen, sier han.

– Men med tanke på at jeg har fire, fem og kanskje seks år igjen, så er det selvfølgelig innenfor rekkevidde.

JAKTER SVINDAL: Enn så lenge er Henrik Kristoffersen bak Aksel Lund Svindal i antall verdenscupseire, men det kan endre seg. Her fra et sponsormøte i 2019.

28-åringen har ved en rekke anledninger vært tydelig på at det er sluttsummen på kassalappen i verdenscupen, og ikke mesterskapsmedaljer, som betyr mest.

– Hva vil det bety å være den nordmannen med flest?

– Jeg tror kanskje det vil bety mer etter at jeg er ferdig på ski, for nå er det litt sånn at man tenker alltid på den neste, det er alltid mulig å ta flere. Men når du har lagt opp og er ferdig, så er det dét du vant, da bør du være tilfreds med det. Nå er det alltid det jaget etter neste hele tiden, forteller Kristoffersen foran Kitzbühel-helgen:

– Jeg trives bra i Kitzbühel. Det er en veldig krevende bakke, men den er kul og morsom å kjøre. Jeg må bare jobbe på videre. Man kan ikke begynne å ta lett på ting, da går det skeis.