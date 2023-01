Idrettsleder ut mot kommune: – Utrolig energikrevende

Tromsø Ishockeyklubb reagerer på at kommunen har midlertidig koblet fra kameraer som har blitt brukt i en årrekke, uten et forvarsel.

LEDER: Carite Fønnebø er daglig leder i Tromsø Ishockeyklubb. Hun synes reagerer på kommunens avgjørelse om å koble vekk kameraene som strømmer breddeidrett.

19.01.2023 13:57

– Jeg synes det er rart at de ikke spør oss hvordan det har fungert. Jeg vet det er en sak i hele landet, men det kan være uansett greit å høre med idrettsklubbene om hvordan det har fungert.

Ordene tilhører daglig leder Carite Fønnebø i Tromsø Ishockeyklubb, som tidligere også har uttalt seg om saken til avisen Nordlys.

Forrige onsdag besluttet Tromsø kommune at de midlertidig kobler fra MyGame-kameraer på deres kommunale anlegg i påvente av en politisk sak.

Det gjorde kommunen uten å ha snakket med ishockeyklubben i forkant, mener Fønnebø.

Fakta Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres. I 2022 ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over. Den nedre aldersgrensen har vært på 13 år frem til 13. januar. Nå er det en midlertidig aldersgrense på 18 år. MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 prosent), Amedia (20 prosent) og MyGame Group AS (51 prosent). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne. Vis mer

Kameraer fra selskapet MyGame gjør at breddeidrett kan strømmes direkte og sees i opptak på tjenesten TV 2 Play. Frem til fredag 13. januar kunne også ungdomsidrett strømmes, men det er inntil videre satt en aldersgrense på 18 år.

Tromsø kommunes beslutning betyr at hverken junior- eller seniorkampene til Tromsø Ishockeyklubb strømmes i nærmeste fremtid.

PAUSE: Flere kommuner har koblet fra disse automatiserte robotkameraene.

I mars skal Tromsø kommune ta en endelig avgjørelse rundt bruken av MyGame-kameraer – i likhet med andre storkommuner.

Kommuner som Horten, Ullensaker, Lillestrøm, Holmestrand, Drammen og Nannestad har også midlertidig koblet fra MyGame-kameraer.

– Prosessen med å stenge det ned mens man skal vente på et vedtak er rart når det har vært der så lenge allerede, og at dem ikke har kontaktet oss på noen som helst måte i forbindelse med denne saken, sier daglig leder Fønnebø.

«Jeg mener det er åpenbart at avgjørelsen om denne typen MyGame-kameraer skal fastmonteres på anlegg, må forankres hos anleggseier, og i tilfellet for Tromsø ishall hos Tromsø kommune. Vi skal ta en prinsipiell avgjørelse for alle Tromsø-kommunes anlegg i løpet av mars 2023, og inntil da, skal ingen kamera monteres opp», skriver Jarle Heitmann, leder for kultur-, idrett- og friluftsutvalget (Ap), i en e-post til VG.

Heitmann mener det som er «rart» i saken er at kameraer allerede har vært i bruk i lang tid uten at det har vært forankret av halleier (kommunen).

«Hockeyklubbens erfaringer vil selvsagt ha betydelig interesse for oss», understreker Heitmann.

Tromsø Ishockeyklubb har brukt kameraer i flere år – før inntoget til MyGame i fjor. Fønnebø sier den største konsekvensen av tildekkingen er at det hindrer idrettslaget å analysere kamper i etterkant.

– Skal dere prøve å pushe kommunen til å få kameraene iverksatt igjen?

– Nei ... jeg synes det er utrolig energikrevende, idretten er frivillig og vi har så mye annet å bruke energien vår på, at jeg tenker dette blir en oppgave for dem som er lønnet og betalt. Det krever mye energi om vi skal krangle med kommunen om ting som er selvsagt, svarer Fønnebø.