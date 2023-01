Danmark VM-favoritt: – Selvfølgelig drømmer vi om gull

Giganten Magnus Abelvik Rød (204 cm) er tilbake i VM for første gang på fire år. Et skadefritt Norge håper å kjempe om medaljer igjen. Men Danmark er favoritter til å ta sitt tredje strake VM-gull.

COMEBACK: Magnus Abelvik Rød gjør VM-comeback fredag.

11.01.2023 08:22

– Danmark har et veldig bredt lag med tre til fem spillere i hver posisjon i ypperste verdensklasse. Sverige har vist mye bra. Så har du Frankrike og Spania og en gruppe bak der. Få snakker om Island. Men jeg synes de har fått frem et godt lag og er en «dark horse», sier Norges nye landslagssjef Jonas Wille til VG.

Danskene – anført av sin nye stjerne Mathias Gidsel – knuste Saudi-Arabia 41–27 i generalprøven før mesterskapet i Sverige og Polen. VM starter med Frankrike-Polen i Katowice onsdag. Norge åpner mot Nord-Makedonia i Krakow fredag.

Håndball-VM: Kamper og sendeskjema.

– Selvfølgelig drømmer vi om gull. Men samtidig er jeg opptatt av å fokusere på hvordan vi skal bli bedre. Vi skal ikke snakke så mye om mål hele tiden. Det er jo ikke fokuset. Fokuset er hvordan vi skal bli bedre, sier Jonas Wille.

Jonas Willes fem første kamper har endt med seier med til sammen 60 mål over Slovakia, Finland, Portugal, Brasil og USA.

Sander Sagosen har kommet fint tilbake etter to ankeloperasjoner.

Magnus Abelvik Rød minner om den spilleren som scoret 43 mål på vei mot VM-sølvet i 2019.

Gøran Johannessen er tilbake etter å ha mistet både OL og EM-sluttspillet på grunn av lyskeskader.

POSITIV START: Jonas Wille har åpnet med fem seire som landslagssjef. Her jubler han for scoring mot Brasil sammen med Harald Reinkind (til venstre), Kristian Bjørnsen, Sebastian Barthold og Kristian Sæverås.

– Vi har en kapasitet som gjør at vi er utfordrere til å gå hele veien. Ikke favoritter. Det er ingen i vårt lag som ikke tror at vi kan slå hvem som helst. Men vi har innsikt i nivået og jevnheten at vi vet at mange andre har tilnærmet den samme kapasiteten, mener Wille.

Danmark er oddsfavoritter, mens norsk VM-gull gir 18 ganger pengene tilbake hos Norsk Tipping. Norge har ikke møtt tøff motstand i oppkjøringen, men tempoet er satt opp og kantspillet klart forbedret. Sebastian Barthold førte an med 21 scoringer da de norske kantspillerne scoret hele 53 av norske 111 mål i Gjensidige Cup sist uke.

Etter åpningskampen i VM venter også Argentina og Nederland i Krakow. Alt annet enn norsk puljeseier vil være en skuffelse. Så møter Norge mest sannsynlig Tyskland, Serbia og Qatar i hovedrunden. To lag fra disse kampene i Katowice går videre til kvartfinalen i Gdansk.

Fakta Åtte siste mesterskap EM 2022: Sverige gull - Norge 5. plass. OL 2021: Frankrike gull - Norge 7. plass. VM 2021: Danmark gull - Norge 6. plass. EM 2020: Spania gull - Norge bronse. VM 2019: Danmark gull - Norge sølv. EM 2018: Spania gull - Norge 7. plass. VM 2017: Frankrike gull - Norge sølv. EM 2016: Tyskland gull - Norge 4. plass. Vis mer

Frankrike eller Spania kan fort bli Norges motstander i det som kan bli Jonas Willes svenneprøve som landslagssjef. I VM for to år siden endte det med kollaps før pause og et klart tap for Spania i kvartfinalen.

I fjorårets EM snublet også Norge rett før semifinalen. Norge ledet lenge klart mot Sverige, men tapte de siste seks minuttene 0–5 og kampen 23–24. Svenskene vant etterpå EM-gullet.

– Det er ingen som kan forklare det som skjedde, sier Martin Boquist – som etterpå har gått fra svensk til norsk assistenttrener.

– Vi lyktes på en merkelig måte, mener han. Boquist kaller nivået på det svenske og norske landslaget «ganske likt».