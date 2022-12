Fire RBK-ere på inntektstoppen: – Jeg vil si at vi har kontroll

RBK har tapt store summer de siste årene, men lederen gir ikke et klart «ja» eller «nei» på om lønnskostnadene skal ned fremover.

RBK-leder Tore Bjørseth Berdal sier klubben har god kontroll på økonomien, og at inntektene øker på flere punkter neste sesong.

8. des. 2022 14:16 Sist oppdatert nå nettopp

Da skattelistene for 2021 ble offentlig onsdag, viste de at tre spillere står oppført med over seks millioner kroner i inntekt i fjor.

Der står Markus Henriksen oppført med drøyt ti millioner kroner i inntekt i 2021.