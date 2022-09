Ruud møter spansk stjerneskudd i US Open-finale

Spanske Carlos Alcaraz (19) blir en tøff utfordring for Casper Ruud (23) i søndagens US Open-finale.

Carlos Alcaraz er klar for finale i US Open mot Casper Ruud.

NTB

16 minutter siden

Alcaraz måtte slite mot amerikaneren Frances Tiafoe (24), men sikret til slutt finalebilletten med settsifrene 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 etter over fire timers spill. 19-åringen er med det klar for sin første finale i US Open.

Semifinaleseieren gjør at vinneren av søndagens finale mellom Alcaraz og Ruud (23) vil innta posisjonen som verdensener når ATP-rankingen oppdateres neste uke.

Fortjener finaleplassen

Alcaraz har respekt for nordmannen.

– Han fortjener å være i finalen. han har allerede spilt en Grand Slam-finale (Roland-Garros i sommer), dette blir min første, sa Alcaraz til ESPN etter kampen.

Ruud er på sin side full av lovord om motstanderen.

– Carlos har hatt et helt ekstremt år, og han har tatt nye steg hele veien. Han er en veldig uredd og aggressiv spiller, sa Ruud til NTB etter at han hadde vunnet sin semifinale mot russeren Karen Khatsjanov fredag.

– Nå blir det ikke finale mot en som har vunnet 21 Grand Slams tidligere. På søndag spiller begge om sin første Grand Slam, så det blir nok litt nerver, fortsatte Snarøya-gutten.

Casper Ruud sikret sin andre Grand-Slam-finale da han slo russeren Karen Khatsjanov i US Open i Tennis i New York fredag.

– Fysisk sterk

Tennislegenden John McEnroe, som er ekspertkommentator på ESPN, mener Alcaraz er favoritt til å vinne finalen, men:

– Ruud er blitt bedre på hardcourt, og han er fysisk sterk., sa McEnroe.

Nordmannen tok seg til finale ved å slå russiske Karen Khatsjanov med sifrene 7-6 (7-5), 6-2, 5-7, 6-2.

Alcaraz og Ruud har møttes ved to tidligere anledninger, senest i finalen i ATP Masters 1000-turneringen i Miami i april. Da var spanjolen sterkest, noe han også var da de to møttes for første gang i Marbella i 2021.

Spanjolen er nummer fire på ATP-rankingen som fortsatt gjelder, mens nordmannen er nummer sju.