Viaplay sendte TV 2-kamp igjen: – Dette er veldig alvorlig

Torsdag har TV 2 sendt et klagebrev til Viaplay. De hevder TV-konkurrenten over flere år har sendt fotballkamper ulovlig i Norge.

09.03.2023 22:06 Oppdatert 09.03.2023 22:36

Tirsdag 14. februar viste Viaplay Champions League-oppgjøret mellom PSG og Bayern München på kanalen Vsport Ultra HD. Men det er en kamp de ikke har rettigheter til å vise i Norge. Det er det TV 2 som har.

Det viser seg å ikke være en enkelthendelse. TV 2 forteller til VG at Viaplay har sendt kamper de ikke har rettigheter til over flere år på den samme kanalen.

– Vi har sendt et brev til Viaplay i dag fordi de gjentatte ganger har sendt våre eksklusive rettigheter på deres kanaler, senest onsdag, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl.

TV 2 sier de har bevismateriale for at Viaplay onsdag kveld skal ha vist storoppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Bayern München på kanalen Vsport Ultra HD.

SKAL HA SENDT BEGGE KAMPENE: Ifølge TV 2 skal Viaplay skal ha sendt begge Champions League-åttendedelsfinalene mellom Bayern München og Paris Saint-Germain på Vsport Ultra HD.

VG har fått tilgang til bilder og video som viser at flere kamper har blitt sendt på Viaplay-kanalen.

– Dette er veldig alvorlig. Dessverre så har dette skjedd gjentatte ganger, forteller Dahl.

VG har forelagt kritikken for Viaplay, og har fått følgende til svar:

«Vi ser nå på saken. Det ser ut til at et svært begrenset antall kunder hos én operatør feilaktig hadde tilgang til det danske signalet under kampen i går. Før vi har undersøkt saken nærmere, kan vi ikke kommentere ytterligere.», skriver pressesjef i Viaplay, Thomas Horni, til VG.

Da VG skrev om kampen som ble vist 14. februar forklarte pressesjefen tabben på følgende vis:

– Den kampen skulle vært geoblocket geoblocketEn sperre som gjør at innhold kun vises i enkelte deler av verden, for eksempel et land eller en verdensdel. i Norge, noe den ikke ble. Kampen kom inn fra et signal i Danmark hvor vi har Champions League-rettighetene Det har rett og slett skjedd en glipp. Dette er ikke noe vi har opplevd før.

Ifølge TV 2 stemmer ikke dette. De hevder Viaplay har vist kamper de ikke har rettigheter til over lang tid.

– Vi gjorde dem oppmerksomme på det i 2020 og da lovet de at det ikke skulle skje igjen. Den gang sendte de Premier League-kamper mens vi hadde rettighetene til det. Vi gjorde dem oppmerksomme på feilen og de lovet oss at det ikke skulle skje igjen, sier Dahl.

– Hva tenker du om at Viaplay ifølge dere fortsetter å sende deres kamper på denne kanalen?

– Det er som sagt veldig alvorlig. Nå må de rett og slett få orden på teknikken sin, for det er åpenbart at de ikke har kontroll på det tekniske, svarer Dahl.

– Hva føler du om situasjonen?

– Det var nesten ikke til å tro da det skjedde igjen i går. Sitter med en litt sånn «ikke til å tro»- følelse. Vi hadde virkelig håpet, da de sist sa i VG-saken at dette ikke hadde skjedd før og at det ikke skulle skje igjen, at dette nå ville stoppe. Og nettopp derfor var det nesten ikke til å tro da de viste hele kampen med danske kommentatorer i går. Da har de ikke kontroll på teknikken sin, forteller Dahl.

