Vipers bekrefter: Tomas Hlavaty blir hovedtrener

Etter et halvt års trenerjakt bekrefter Vipers at slovaken Tomas Hlavaty blir hovedtrener i klubben neste sesong.

NY VIPERS-TRENER: Tomas Hlavaty tar over Vipers neste sesongen. Antagelig i samarbeid med en likestilt norsk trener. Her er Hlavaty bak Ole Gustav Gjekstad og sammen med fysioterapeut Jørgen Rostrup.

08.03.2023 10:08

– Tomas Hlavaty blir hovedtrener, men ikke nødvendigvis alene, sier Morten Jørgensen, leder av sportslig utvalg i Vipers, til VG.

– Ideelt sett ønsker vi oss to hovedtrenere og en assistent, legger han til.

Onsdag kan Ole Gustav Gjekstad lede Kristiansand-klubben til en ny tittel. Seriegullet er i boks med seier i toppkampen mot Storhamar. Det er avklart at heller ikke assistent Endre Fintland fortsetter i klubben.

35-årige Hlavaty kom til Vipers fra Rostov Don før denne sesongen. Han har i to perioder også vært hovedtrener i den russiske klubben. Han har også vært assistent på russiske landslaget og jobbet tidligere for Györ i Ungarn.

– Hvis du spør 30 topptrenere i Europa, ville alle takket ja til å trene Vipers. Det vil jeg også, har Tomas Hlavaty tidligere sagt til Fædrelandsvennen.

Han er kjæreste med den tsjekkiske kantspilleren, Jana Knedlíková, som de tre siste sesongene har hatt suksess i klubben.

Morten Jørgensen opplyser at Hlavaty ble hentet til Vipers for å «gå i lære hos Gjekstad» denne sesongen. Jørgensen forteller at Champions League-vinneren har vært i kontakt med svært mange erfarne trenere ute i Europa.

– Vi har konkludert med at for mange av de store trenernavnene som går i ring mellom klubben. Tiden er moden for å gi plass til den nye generasjonen trenere, sier Jørgensen. Han forteller at Vipers gjerne vil ha internasjonal erfaring koblet med en norsk trener.

NY STJERNE: Lois Abbingh hentes til Vipers neste sesong. Markéta Jerábková (Herning-Ikast) og Ragnhild Valle Dahl (Odense) forlater klubben.

VG kjenner til at Vipers tidligere har vært i kontakt med Storhamar-trener, Kenneth Gabrielsen.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Gabrielsen til VG.

Han var Vipers-trener da klubben tok sine første titler for fem sesonger siden. Gabrielsen har kontrakt med Storhamar i en sesong til. Det er aktuelt å forlenge med Hamar-klubben som har tatt steget opp i Champions League denne sesongen.

Heller ikke rekruttlandslagets trener, Joar Gjerde, vil kommentere om han har vært i kontakt med Kristiansand-klubben. Den tidligere Viking HK-treneren opplyser at det av familiære årsaker uansett ikke blir aktuelt å forlate Stavanger-området nå.

AKTUELL? Rekruttlandslagets Joar Gjerde vil ikke kommentere om han har vært i kontakt med Vipers.

Steffen Stegavik har hatt stor suksess med Sola de siste sesongene. Han svarer et kontant «nei» til om det er aktuelt å forlate Rogaland for å være en del av trenerløsningen til Norges beste klubb.

– Jeg skrev ny treårskontrakt med Sola 1. desember og er forpliktet til å fortsette i dette prosjektet, sier Stegavik til VG. Han fikk søndag sitt andre barn med Camilla Herrem.

Molde-trener Tor Odvar Moen opplyser at han har skrevet en ny ettårskontrakt med klubben. Moen har tidligere trent både Larvik og Siofok til suksess.

Tross den lenge uavklarte trenersituasjonen: Vipers-suksessen ruller videre mens Ole Gustav Gjekstad er klar for Odense neste sesong. I klubbens forrige kamp sikret de seg kongepokalen. Mens det sjette strake seriegullet kan komme i Boligpartner Arena onsdag.

Storhamar har svingt voldsomt i prestasjonene denne sesongen. Kenneth Gabrielsen innser at det uansett blir umulig å frata Vipers seriegullet. Både Ane Cecilie Høgseth og Maja Jakobsen er ute med skader før toppkampen.

– I Champions League har Vipers vært blant de ypperste lagene. I hjemlig liga har de vært mer hyggelige og forsiktige, beskriver Gabrielsen.

Vipers har slått Storhamar fem av fem ganger det siste året, men gikk for tre år siden på et braktap med 11 mål for Hamar-klubben i seriekamp.