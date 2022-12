Kilde vant i den norske drømmebakken

Aleksander Aamodt Kilde (30) har vært syk hele uken, men da det gjaldt som mest klarte ingen å følge nordmannen i Beaver Creek-utforen.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

3. des. 2022 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

Aleksander Aamodt Kilde startet utforsesongen med seier i Lake Louise forrige lørdag, og fulgte opp i Beaver Creek.

– Det var rått, som alltid. En fantastisk følelse. Det har ikke vært en uke der jeg har følt at jeg har vært helt i form, sier Kilde til VG.

I Lake Louise dro nemlig Kilde på seg en influensa som har preget han i høyeste grad siden ankomsten til Beaver Creek mandag. Likevel klarte han altså å stå øverst på pallen til slutt.

– Når man har selvtilliten, vet at ting funker, har bra utstyr og bra støtteapparat, så er det mulig å vinne renn fortsatt. Det er bare det å klare å mobilisere for de to minuttene som gjelder, forklarer Kilde.

Sportssjef for det norske alpinlandslaget, Claus Ryste, var naturlig nok imponert over det Kilde leverte etter sykdomsuken.

– Det viser erfaring. Det viser at han er i form. Han har evnen til å fokusere på det han skal, og ikke det som har vært gærent, sier Ryste til VG.

– Han er en vinner. At han klarer å løse det er veldig imponerende, fortsetter Ryste.

Med renn i Lake Louise søndag og reisedag til Beaver Creek mandag, hadde Kilde bare én offisiell dag pause før treningene begynte i USA onsdag.

For å kunne kjøre rennet, må man ha startet én trening i forkant. Derfor sto Kilde på start til onsdagens gjennomkjøring, men i stedet for den vante kjøredressen hadde Kilde på seg en stor bobledress.

– Det var første gang. Det var rart, sier Kilde om bobledressen før han bryter ut i latter over telefonen fra USA.

– Jeg kjørte med super-g-ski og bobledress, så det ble dobbelt opp med brems. Det blir nok ikke noen flere ganger med mindre jeg må.

UVANT BEKLEDNING: Aleksander Aamodt Kilde kjørte i bobledress under onsdagens trening i Beaver Creek.

Med bobledressen kjørte Kilde inn over 15 sekunder bak treningens raskeste. Også torsdagens trening ble av det rolige slaget, med et par sekunder bak.

– Formen var helt drit da jeg kjørte de treningene, sier Kilde – nok en gang med latter og godt humør.

– Jeg prøvde å ikke svette og holde meg trygg. Det å kjøre utfor når man ikke helt klarer å følge med er ikke så lurt, fortsetter han.

Fredag var han klar for start, men da ble det første av to utforrenn avlyst grunnet dårlig vær.

– Litt hell på veien at gårsdagen ble avlyst. Det hjalp veldig for i dag, det må jeg innrømme. Selv om ikke formen er helt tipp topp, så var den mye bedre enn i går, forteller Kilde.

Lørdag dundret Kilde inn til en ledelse på hele 79 hundredeler fra startnummer seks, men han måtte fortsatt stå og vente på kanonene som ikke hadde satt utfor.

Skummelt ble det kun da verdenscupleder Marco Odermatt kom som tiende startende.

Sveitseren vant super-g-rennet i kanadiske Lake Louise forrige helg, 36 hundredeler foran Kilde på tredjeplass. På amerikansk jord ble det langt tettere mellom de to utøverne, men denne gangen gikk hundredelene i Kildes favør.

Kilde og Odermatt byttet på å lede ned fjellet i Colorado, og i mål var Kilde seks hundredeler foran.

Da heller ingen av utforstjernene Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr eller Beat Feuz klarte å true Kilde, endte det med Kildes andre strake utforseier.

Med seieren sørget han for Norges syvende triumf i Beaver Creek-utforen siden 2008.

Fakta Norske utforseire i Beaver Creek: 2021: Aleksander Aamodt Kilde

2017: Aksel Lund Svindal

2015: Aksel Lund Svindal

2014: Kjetil Jansrud

2013: Aksel Lund Svindal

2008: Aksel Lund Svindal Vis mer

Det gikk ikke like bra for de tre andre nordmennene på start.

Med nummer 28 på magen holdt Adrian Smiseth Sejersted følge et godt stykke ned i løypen, men så røynet det på og i mål var han 1,44 sekund bak Kilde og endte på 15. plass.

Henrik Røa og Markud Nordgaard Fossland ble henholdsvis nummer 56 og 58 i mål.