Fikk gladbeskjed: – Dette er helt sykt!

Å være frivillig i fotballen innebærer at man bruker av sin egen tid og sine egne krefter til å gjøre noe som kommer andre til gode. Det innebærer et stort aspekt av uselviskhet og et brennende ønske om å bidra til fellesskapet.

Å bli kåret til Årets fotballfrivillig betyr at man i tillegg til dette har stått for noe ekstraordinært langt utover det som kan forventes, noe som har blitt lagt merke til av mange og som har hatt en effekt og betydning for enda flere.

Årets vinner var en av dem som fikk klart flest stemmer i den nasjonale avstemningen. Det viser at innsatsen er lagt merke til av mange og at den blir satt veldig stor pris på.

I tillegg har juryen, når den har avgitt sine stemmer, lagt vekt på dette med rekruttering til frivillig arbeid og oppfølging av de frivillige. Årets vinner har på en forbilledlig måte bidratt til økt rekruttering av frivillige til innsats i klubben, blant annet gjennom sin inkluderende og engasjerende væremåte.

Å gjøre det gøy å være frivillig er ofte lettere sagt enn gjort, men årets vinner har gjennom sitt sterke engasjement og ekte tilstedeværelse sørget for nettopp dette, blant annet gjennom måten vinneren har organisert det frivillige arbeidet i klubben på og ikke minst når det gjelder dette med å følge opp og ta vare på de som har meldt seg til frivillig arbeid i klubben. Det å ha en som ser dette arbeidet og den innsatsen man legger ned som frivillig, og som er raus med anerkjennelsen av dette, som får den enkelte til å føle seg verdsatt og sett, er utrolig viktig – og også dette har årets vinner klart til gagns.

En fotballklubb eller idrettsklubb – det være seg uansett topp eller bredde – er ofte navet eller knutepunktet i et lokalsamfunn og et nærmiljø. Det er her man kan møtes, uansett alder, til trening og et sosialt fellesskap både på og utenfor banen. I den forbindelse er det viktig at klubben har ambassadører og ildsjeler som kan bygge bro ut mot lokalsamfunnet og annet organisasjonsliv.

Også dette er en rolle årets vinner oppfyller til de grader. I tillegg bidrar vinneren til å løfte frivillighetens betydning for fotballen og for idretten, både i og utenfor egen klubb – og får således satt et viktig samfunnsbidrag på dagsorden.

Årets vinner er – som det stod i nominasjonsbegrunnelsen – rett og slett ei superdame!

Det er derfor en stor glede å kunne fortelle at Årets fotballfrivillig 2022 er Stina Mostervik fra Ranheim IL Fotball! Gratulerer!