Tom Brady (45) hylles etter sprøtt comeback

(Tampa Bay – New Orleans 17–16) Aldri før i sin 23 år lange karriere hadde Tom Brady vunnet en kamp der han lå under med 13 eller mer poeng med under fem minutter igjen.

Mattis Holt, VG

6. des. 2022 09:36 Sist oppdatert nå nettopp

NBA-stjernen LeBron James sa det best på Twitter. Han skrev «TB12» og la ved en GIF av en geit. Altså for den amerikanske forkortelsen «GOAT»: Greatest of All Time.

Natt til tirsdag ledet Tom Brady sitt lag til comeback-seier i siste spilleminutt for 44. gang i karrieren – dermed passerer han legenden Peyton Manning som hadde 43.

Tampa Bay Buccaneers så fortapte ut store deler av kampen, og det var en fortvilet Brady som tuslet nedslått av banen da hovedtrener Todd Bowles bestemte seg for å sparke ballen tilbake til Saints med syv minutter igjen.

Da lå Buccaneers under 3–16 og trengte alle poengene de kunne få.

For de fleste så det ut som piratene fra Florida viftet med det hvite flagget, og at rivalene fra vest kunne seile hjem med en vital seier i kampen om sluttspillplass.

Men Tom Brady fikk ballen tilbake med 5:21 på klokken – og denne gangen var det uaktuelt å la punteren komme på banen. Idet klokken bikket 3:00 fant Brady den unge tight enden Cade Otton i end zone, og «Bucs» var på skuddhold.

Forsvaret gjorde jobben, med NFLs eneste åpne homofile spiller Carl Nassib i spissen, og Saints hadde bare ballen i 31 sekunder på sitt neste angrep.

Det ga Brady et hav av tid til å gjennomføre sitt 44. comeback på kampens siste angrep. Han brukte nesten samtlige 91 sekunder, men med tre sekunder igjen av kampen var rookie Rachaad White der og løp som en bulldoser inn til 17–16-seier for Buccaneers.

– Akkurat slik vi så det for oss, spøkte Brady til pressen etter seieren.

– Han (Brady) blir bedre i slike øyeblikk. Det er helt sprøtt. Det er fantastisk å ha en fyr som Tom på laget, sa lagkamerat Mike Evans.

Nå leder Tampa Bay divisjonen sin med god margin og er storfavoritt til å gå til sluttspillet i januar, og Brady får en unison hyllest på sosiale medier.

Ordet som går igjen er «clutch». Det er vanskelig å oversette til norsk, og står ikke i noen ordbok, men vi kan kanskje levere inn følgende forslag til Språkrådet: