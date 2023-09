Denne hesten har fått mental trening foran dagens Derby

Brenne Borken og Øystein Tjomsland er favoritter i søndagens Norsk Travderby, der det er 700.000 kroner til vinneren. Den mentale biten kan bli avgjørende.

Brenne Borken og Øystein Tjomsland i aksjon i et tidligere løp. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 11:58

– Det handler om å holde hesten i balanse, sier Tjomsland til VG.

– Det blir ikke mental trening som med en menneskelig toppidrettsutøver, for du kan jo ikke prate med dem. Men du kan likevel jobbe med det mentale ved å ha tryggheten rundt dem, sier 52-åringen fra Søgne.

Tjomsland er kjent for å gå nye veier som travtrener. Han har trukket inn eksperter fra toppidretten for å finne de riktige treningsmetodene på hestene sine.

– Mental trening blir stadig viktigere i toppidretten. Det er like viktig for hester. Vi er nøye med å ha faste rutiner og faste mennesker under trening og løp, slik at vi bygger tryggheten. Det får igjen hesten til å prestere.