– Man fokuserer alltid mye på økonomi før slike internasjonale arrangement. Men man må huske på at det er en verdi i seg selv å ha et slikt arrangement for lokalbefolkningen. Det er kanskje det viktigste ved dette.

Det sier professor i sportsøkonomi ved NTNU Handelshøyskolen, Harry Arne Solberg. Han har forsket på økonomiske virkninger av idrett og idrettsaktiviteter i rundt 25 år. Blant annet har han forsket på problemstillinger knyttet til store idrettsarrangementer.