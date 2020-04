NYE LOEN: Onsdag 15.00 ble Nærbøs nye hovedtrener for eliteserielaget i håndball presentert. Det er klart at Heine Jensen (43) forlater Sandnes og overtar for jærklubben.

Heine Jensen er 43 år og kommer fra Thisted i Danmark. Han er bosatt i Stavanger sammen med tidligere Sola-spiller, Mette Ommundsen.