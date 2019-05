KRISTIANSAND: – Det er et helt utrolig bra startfelt. Jeg tviler på om vi har hatt et bedre startfelt i et etapperitt i Norge noen gang, sier Mads Kaggestad til Fædrelandsvennen.

Mandag ble det klart at Mark Cavendish trekker seg. Likevel er det et kruttsterkt startfelt med navn som Andre Greipel, Luis Lèon Sanchez, samt de norske stjernene Edvald Boasson Hagen og Aleksander Kristoff, stiller til start når Tour of Norway ruller i gang i Stavanger tirsdag.