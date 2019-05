Over tre tusen utøvere fra åtti land var samlet i Orlando i slutten av april til VM i cheerleading. Etter to år utenfor pallen på det høyeste nivået, All Girl Premier, vartet det norske laget opp med bronse.

På laget var det fire utøvere fra klubben Bergen Storm. Nora Hjertager Lund, Thea Tyssøy Jensen, Ingrid Eeg Nielsen og Sunniva Skeie Eidsaa ble de første fra klubben til å representere Norge, og en bronsemedalje ble med i kofferten hjem.