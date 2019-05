Alexander Kristoff står over avslutningen i Stavanger

Lørdag ble en tøff dag for Alexander Kristoff. Da klarte han aldri å henge med i Hammer Sprint. Han fikk aldri muligheten til å spurte om seier på hjemmebane.

– Nå håper jeg bare sykdommen slipper mer og mer taket slik at jeg kan begynne å prestere skikkelig igjen. Allerede på tirsdag starter Tour of Norway, og jeg satser på å vise meg bedre frem der enn jeg har gjort så langt i Hammer. Det er jo også å håpe at det er noe mer sprut til morgendagen, når vi skal sykle som lag, sa Kristoff etter det skuffende løpet.

Det siste løpet i helgens Hammer Series i Stavanger er søndagens lagtempo. Den står Kristoff over.

Årsaken er foreløpig usikker, men det kan ha noe å gjøre med sykdommen som plaget Kristoff de to siste ukene.