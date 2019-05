– Det er typisk meg at det går trått gjennom vinteren, men at det løsner litt når det nærmer seg sesongstart. Jeg er avslappet når det gjelder formen min nettopp fordi jeg vet at ting snur, sier regjerende europamester Are Strandli rolig.

Han er i gang med siste del av sesongoppkjøringen etter det han beskriver som en tung treningsvinter. Han har manglet godfølelsen og det har ikke akkurat sprutet av den regjerende europamesteren.