Nytt stevne avlyst – planlegger Diamond League-start i august

Det opplyser Det britiske friidrettsforbundet på sitt nettsted.

Årsaken er ikke uventet den pågående koronapandemien. Arrangøren sier at den viktigste prioriteten er sikkerheten til utøvere, trenere, frivillige, publikum og andre i staben.

– Vi er svært skuffet over å bekrefte avlysningen av et friidrettskalenderens flaggskip. Vi må sette sikkerheten til hele friidrettsfamilien først i enhver avgjørelse vi gjør i denne perioden og sørge for at vi følger myndighetenes råd, sier direktør Joanna Coates i British Athletics.

Bislett Games i Oslo skal arrangeres uten publikum og med uvanlige øvelser under navnet «Impossible Games».

Følgende Diamon League-stevner er allerede avlyst:

Rabat (31. mai), London (4. juli), Zürich (9.-11. september).

Diamond League-kalenderen ser per 12. mai slik ut:

14. august: Monaco, 16. august: Gateshead, 23. august: Stockholm.

2. september: Lausanne, 4. september: Brussel, 6. september: Paris (venter på bekreftelse), 17. september: Roma/Napoli, 19. september: Shanghai.

4. oktober: Eugene, 9. oktober: Doha, 17. oktober: Kina (arena ennå ikke bestemt).