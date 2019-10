– Det har jo sine naturlige grunner. Herrene har levert jevne resultater over flere år og har ikke hatt det generasjonsskiftet som vi jentene har hatt. Men nå synes jeg det begynner å jevne seg ut, sier Nina Haver-Løseth til NTB.

Hun er en av de fremste utøverne på kvinnesiden.

– Det handler også om å skaffe de store profilene, som herrelaget har hatt i Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

Nå har Svindal lagt opp, en av utøverne som i mange år har trukket oppmerksomheten mot herrene.

– Jeg vil si at han (Svindal) har bidratt med veldig mye positivt til norsk alpint og idretten generelt. Han er jo en av de største gjennom tidene. Det han og Kjetil (Jansrud) har gjort de siste ti årene, har vært viktig for damelaget også.

– Drypper på damene

– Vi er avhengig av de store profilene i alpint generelt. Alpint er en ganske raus idrett, og når det kommer inn sponsorpenger, så drypper det litt på damene også – selv om damene i noen år ikke har hatt de samme resultatene eller profilene, sier Haver-Løseth.

Hun mener damelaget har vært avhengige av det herrelaget har gjort.

– Selv om vi på damelaget har prestert, så har vi ikke klart få frem de sterke profilene som de har hatt på herrelaget. Men nå begynner vi heldigvis å stå på egne bein, og vi er flere, sier hun, og sikter blant annet til Ragnhild Mowinckel.

Må være tålmodig

Haver-Løseth er tilbake fra skade etter at hun pådro seg et brudd i et leggbein under kneet, samt en meniskskade da hun hektet i østerrikske Semmering i desember i fjor. I disse dager er det Mowinckel som trener seg opp, etter at hun i mars ødela korsbånd og menisken på trening før sesongavslutningen.

Haver-Løseth mener selv at hun har kommet sterkere ut av skadeavbrekket og røper at hun har gitt sine tips til Mowinckel.

– Ja, vi har hatt en tett dialog hele veien. Jeg prøver å si at hun må være tålmodig, det har vært det viktigste. Men jeg er vel hakket mer tålmodig en hva hun er. Hun kommer nok godt ut av dette hun også, det er jeg helt sikker på.

Mowinckel tok bronse i superkombinasjonen under VM i Åre i februar.

Helt topp med mesterskapsfri

Alpinistene åpner sesongen i østerrikske Sölden lørdag 26. (damene) og søndag 27. oktober (herrene). Da går de inn i en sesong fri for mesterskap, noe Haver-Løseth synes er helt topp.

– Men det har kanskje noe med at jeg ikke er noen mesterskapsløper. Så for meg er det perfekt, sier hun og legger til at hun også er strålende fornøyd med hvordan terminlisten ser ut.

– Kan det bli din sesong?

– Ja, det håper jeg. Det er på tide nå, smiler hun.

– Jeg setter høyere mål for meg selv i år enn hva jeg har gjort tidligere. Det har med alder og erfaring å gjøre. Jeg synes de to siste sesongene er litt under pari. Nå er det bare å brette opp ermene og gi full gass.