Må i dopingtest for å redde rekorden

Amalie Iuel løp inn til 54,72 på 400 meter hekk i sitt forsøksheat i friidretts-VM. Det ga norsk rekord og avansement til semifinale.

Men for at rekorden skal bli godkjent gjenstår en viktig ting: Dopingkontroll.

Har full kontroll

NRK skriver at Iuel og trener Leif Olav Alnes nå er på vei til en dopingkontroll i Doha for å få godkjent den norske rekord fra tirsdag.

25-åringen ble nemlig ikke dopingtestet etter rekordløpet, og hun må bli testet innen 24 timer hvis rekorden skal bli stående.

– Det måtte enten skje i går kveld eller i formiddag, sier trener Alnes til NRK.

Lege Ove Talsnes i Norges Friidrettsforbund avdramatiserer situasjonen.

– Vi registrerer at noen medier spekulerer i at Amalie Iuel kan miste norgesrekorden hun satte på 400 meter hekk i går, og at det desperat jaktes etter en dopingkontroll. Det er overhodet ikke tilfelle. Amalie skulle i henhold til regelverket gjennomføre dette innen 24 timer etter løpet og det er en situasjon vi har hatt full kontroll på hele veien, skriver Talsnes i en SMS.

Amalie Iuel løper også semifinale på 400 meter hekk onsdag kveld.

– Utrolig gøy

Hun hadde personlig rekord og årsbeste med 55,15 fra tidligere i år før tirsdagens forsøkesheat.

Det var også norsk rekord.

– Det var utrolig gøy å se 54-tallet. Jeg har ventet lenge på det, sa hun etter løpet.