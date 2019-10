Sist tirsdag kom pressemeldingen om at Warren og klubben skilte lag kun fire kamper ut i sesongen på grunn av kontraktsuenigheter.

Samtidig skrev klubben at det lå ingen dramatikk bak avgjørelsen og at det var fortsatt mulig for partene å samarbeide ettersom Warren er spilleragenten til lagets importspillerne på nåværende og planlagte tidspunkt.