– Det er ikke krise og jeg ser ikke på dette som et fiaskoår. Dersom vi får et godt resultat i VM (senere i sommer), så vil mye være rettet opp i, mener Kristoffer Brun.

Bergenseren Brun (31) og makkeren Are Strandli (30) fra Stavanger tok bronse i roing i OL for tre år siden. De to veteranene har bestemt seg for å gjøre ett siste forsøk på å ta OL-gullet de er så sugne på.