KRISTIANSAND: – Hvis jeg skal være ærlig, så har overgangen vært tøff.

Vi møter Ida Marcussen på hennes nye arbeidsplass. Kristiansand stadion – eller en eller annen friidrettsstadion i et eller annet land langt borte, eller skogen for den saks skyld – hvor sjukjemperen også har tilbrakt utallige treningstimer, er byttet ut med et slitent, gammelt kontor i Vågs klubbhus på Karuss.