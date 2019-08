HAMAR: Det var klart for sprint-EM i Collalbo i januar 2019. Hege Bøkko hadde lagt bak seg en skuffende start på sesongen. Hun sa til seg selv at hun begynte å finne formen. Hun føler seg alltid best på den andre siden av jul. Til mediene sa hun det samme: Hun følte seg bedre og bedre.

Men var det hun sa, egentlig sant?