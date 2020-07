Skulle endelig oppfylle drømmen om college i USA. Nå er planene satt på vent.

Golfspilleren Rikke Nordvik (18) har lenge ønsket å kombinere skole og utdanning i USA. Hun er en av mange som er måttet endre skoleplanene til høsten.

Rikke Nordvik (18) er en lovende golfspiller. Hun skulle til USA for å studere og dyrke golfen. Nå blir hun hjemme i et ekstra halvår. Brian Mchattie / Stavanger Golfklubb

Samtidig som studenter over hele Norge får svar på om de har kommet inn hos norske høyere utdanningsinstitusjoner, har det vært mye frem og tilbake for de norske studentene som er tatt inn hos amerikanske college-skoler til høsten.

President Donald Trump vedtok at utenlandske studenter som kun hadde nettundervisning til høsten måtte holde seg unna USA, men etter en runde i retten etter åtte føderale stevninger og protestaksjoner fra hundrevis av universiteter, ble de nye reglene omgjort.

Først forrige uke ble det bestemt at visumutdelingene skulle komme tilbake i drift som normalt.

18 år gamle Rikke Nordvik fra Stavanger spiller golf og hadde gledet seg til å begynne på skolen Rutgers i New Jersey.

I disse dager skulle hun ha vært inne i siste fase av pakkingen. I stedet spilte hun i helgen lag-NM i golf i hjembyen. USA-planen er lagt på is.

– Jeg vil ikke dra over hvis jeg ikke får de mulighetene som jeg ellers kunne fått. Akkurat nå vil jeg heller utsette, sier Nordvik, som poengterer at hun må se hva som skjer videre.

Rikke Nordvik da hun skrev under intensjonsavtalen om å begynne på Rutgers. Privat

Var på besøk i oktober

De siste tre årene har Nordvik gått på Wang Toppidrettsgymnas. Tross sin unge alder, har hun drømt å studere i USA i fire år, og i oktober var hun i USA på skolebesøk.

– Det er en hverdag med skole og golf. Alle forteller at college i USA er en egen opplevelse, sier Nordvik.

– Men hvordan blir det da å utsette det?

– I begynnelsen syntes jeg det var kjempeteit, men så sa pappa at «du skal få jobbe nok i livet». Så det kan bli greit å få et halvt år til å spille golf, eller kanskje få en jobb eller ta nettstudier, hvis det blir nødvendig. Det er bedre å utsette et halvt år, enn å sitte der et halvt år uten å få gjort det man egentlig skulle, sier Nordvik.

Fakta Norske studenter i USA: Studentene i denne saken samarbeider med firmaet CSUSA. CSUSA ble stiftet i 2007. De jobber med å tilrettelegge for at utenlandske studenter skal få ta høyere utdanning ved hjelp av idrettsstipender i USA. Totalt har de hjulpet over 2300 studenter fra 30 ulike land å begynne på college i USA. Denne høsten skal 132 nye nordmenn starte på sin utdanning i USA. Typiske idretter for de norske studentene er fotball, golf, svømming, tennis, basketball, friidrett og roing. Kilde: CSUSA. Vis mer

Valgte å bli i USA

I Florida sitter Jens Håkon Middborg Bendiksen, klubbkamerat av Nordvik i Stavanger Golfklubb. 22-åringen har tatt en bachelor på Johnson and Wales University.

– Som golfspiller er dette den optimale plassen å være, sier Bendiksen.

Florida er et av stedene som er blitt trukket frem som et sted med mye smitte. Bendiksen, som har vært i USA under hele koronaperioden, mener at tiltakene ved golfbanen har vært gode.

– Det legges til rette for at man kan ha på maske, og det vaskes mye. Det er en del som driter i tiltakene og ødelegger for andre, men jeg synes de som organiserer det gjør en god jobb, sier Stavanger-gutten.

Jens Håkon Middborg Bendiksen er golfspiller, og skal begynne på masterstudiene i USA. Johnson and Wales University

Bendiksen har på grunn av koronapandemien måttet håndtere et annet uforutsett problem de siste månedene.

– Skolen har bestemt seg for å stenge ned i ett år. Jeg skulle begynne på master, men måtte finne meg en annen skole. Det var en litt tøff periode.

Valget falt på Barry University i Miami.

Tror flere unge vil følge i Hovlands fotspor

Bendiksen mener at USA er det beste stedet for norske, unge golfere.

– Hvis du skal satse golf, så er USA det ultimate stedet. Man får ikke de samme tilbudene i Norge. Her får man mange flere muligheter, og utdanning på siden, så det er perfekt, sier 22-åringen.

Han tror flere kan se på USA på som et fristende alternativ etter suksessen til særlig Viktor Hovland og Kristoffer Ventura. De norske golfhåpene har selv gått collegeveien.

– Nå som de har gjort det bra, så er det klart at flere unge nok ser på college som en mulighet og velger å ta den veien, sier Bendiksen.

Kastet seg på første fly

Fotballspiller Sivert Haugli (21) skulle egentlig også vært i USA i sommer, men dro hjem til Norge 17. mai. Derfor har han den siste tiden sittet utålmodig og ventet på muligheten til å dra tilbake. Lagkameratene på Virginia Tech startet oppkjøringen forrige uke.

Oslo-gutten kastet seg derfor på første mulige fly tidlig fredag morgen norsk tid, kort tid etter at USA lettet på visumreglene for utenlandske studenter.

– Nå må jeg som internasjonal student være i karantene og jeg mister de to første ukene. Da var det en ganske enkel beslutning å dra for min del, forklarer Haugli, som skal starte på tredjeåret sitt i Virginia.

Sivert Haugli på banen for sitt Virginia Tech. Virginia Tech Athletics

21-åringen er ikke redd for å dra til et land med mer smitte enn Norge.

– Jeg bor ikke i en storby, området er ikke tettbebygget og skolen min er nesten det eneste som er der. Det er uansett litt rart at jeg må i karantene når jeg drar fra Norge, som nesten ikke har smitte, til et land hvor det er en hel del verre, for å si det mildt, sier Haugli.

Nå er spørsmålet hvordan sesongen blir til høsten.

– Treneren min, og ganske mange andre, har vært klare på at det blir sesong. Jeg håper de vet mer enn oss, men det kan hende det blir dyttet til neste semester, sier Haugli.