Byåsen-Sola 35 – 30

Samtidig som de første snøflakene dalte ned fra himmelen i Trondheim sentrum, spilte Byåsens håndballkvinner sin siste seriekamp for året. Tabelljumbo Sola, som kun sto med fattige to poeng før den tiende serierunden, var motstander for anledningen.