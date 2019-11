I forrige uke skrev iTromsø om den interne uroen som har preget håndballklubben Bravo i Tromsdalen.

Troms Idrettskrets og Norges Håndballforbund Region Nord er nå involvert for å løse floken, som kan føre til at deler av to aldersbestemte guttelag forlater klubben. Noen spillere og trenere er allerede borte.