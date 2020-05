Lynn Molenaar har vært Molde-spiller de to siste sesongene. Bakspilleren fra Nederland fikk dog aldri noe særlig tillit under trener Helle Thomsen. Molenaars kontrakt med MHK gikk ut etter sesongen. Nå har hun signert for tyske Füchse Berlin.

Klubbens herrelag er blant de beste i Tyskland. Stian Vatne avsluttet sin håndballkarriere med spill i den tyske hovedstadsklubben. Damelaget spiller på nivå to, men kjempet om opprykk til toppserien sist sesong.