Det var etter at sluttsignalet gikk for andre periode i torsdagens oppgjør mellom Stavanger Oilers og Grüner at Tommy Kristiansen og Erik Magnus Sirum barket sammen på isen.

Det som startet som munnhuggeri mellom spillerne utviklet seg raskt til en slåsskamp. Begge kastet hanskene og klinket løs mot hverandre.