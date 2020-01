Sørlandslag kniver om opprykk: – Viktig med et førstedivisjonsmiljø

KRISTIANSAND: – Jeg mener det betyr mye for håndballen i Kristiansand med et lag i førstedivisjon. Det kan bli et viktig springbrett for lokale talenter. For dem som synes andredivisjon har et for lavt nivå og Vipers har et for høyt nivå, er en førstedivisjonsarena viktig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Jacob J. Buchard

Og at et lag fra Kristiansand skal ta steget opp til førstedivisjon er det store muligheter for.

Før helgens runde i kvinnehåndballens andredivisjon ligger Randesund og Våg på henholdsvis første- og andreplass med like mange poeng. Like under sørlandslagene, på tredjeplass, ligger Sandefjord-laget Runar to poeng bak. Randesund og Runar har to kamper mindre spilt enn Våg.

Laget som vinner avdeligen vil få muligheten til å spille en kvalifiseringskamp mot de andre vinnerne i de tre andre avdelingene i landet. Etter de kampene vil de tre beste lagene av de fire avdelingsvinnerne rykke opp.

Randesund, med spillere som Ingrid Vehusheia og Kristine Hårtveit Thomassen med Vipers-kamper, tar imot Runar i Sukkevannshallen lørdag til en nøkkelkamp om hvem som kan feire opprykk til Norges nest høyeste nivå.

Kjartan Bjelland

50/50-kamp

Randesund-trener Fredrik Walderhaug beskriver kampen som en «50/50-kamp» hvor hans spillere må spille på sitt beste for å kunne stikke av med seieren. Han mener Randesund er bedre i forsvar, og har et høyere intensitet og tempo enn lørdagens motstander. Men han frykter Runar-spillernes erfaring og rutine som han vurderer som høyere enn sine egne.

– Med rutinerte spillere mot unge spillere, så kan alt skje. Jeg vil ikke si at vi er favoritter, men vi har god sjanse til å vinne, sier Walderhaug.

Heller ikke vil han si at Randesund er opprykksfavoritter, men er enig i at de per nå ligger best an. Med seier over Runar vil Randesund få en luke på fire poeng over Vestfold-laget. Med tap så går Runar forbi Randesund på innbyrdes oppgjør.

– Vi har to matchballer mot Runar dersom vi ikke går på en smell mot de andre lagene. Vi har et godt utgangspunkt, men alt kan skje, sier han.

Gerd Corrigan

Våg-trener håper på Randesund

Mens Walderhaug ikke bruker store ord for å beskrive deres opprykksmuligheter, så regner Våg-trener Kai Corrigan nesten med at Randesund-jentene tar steget opp én divisjon.

– Jeg ser ikke for meg at Randesund avgir poeng mot noen, bortsett fra mot oss, sier han lurt.

Corrigan ser på sitt eget lag sine opprykkssjanser som til stede, men da mener han at de grønnkledde må vinne alle sine resterende kamper og er avhengig av at Runar og Randesund avgir poeng.

– Vi har et såpass ungt lag hvor den eldste utespilleren er 1999-modell. Vi er gledelig overrasket over å være såpass høyt oppe på tabellen. Jeg håper Randesund rykker opp, også får vi bli med de til neste sesong, sier han.

FÅTT MED DEG DENNE? Start-profilen har ett år igjen av kontrakten: Har ikke hørt noe fra klubben

Terje Refsnes

– Tette rommet mellom oss og Vipers

Men for at det skal være en realitet, mener han det er viktig å beholde sine unge talenter.

– Jeg mener vi har spillere som er så pass gode at de kan få tilbud fra bedre klubber. Vi vil ha spillerne i klubben, vi har et godt sportslig tilbud. Men samtidig vil vi ikke holde igjen spillere mot deres vilje, sier Våg-treneren.

Begge de to lagenes trenere er klinkende klare på at det er viktig med et lag fra Kristiansand i 1. divisjon.

– Å ha et førstedivisjonsmiljø i Kristiansand er utrolig viktig. Det vil ha stor betydning for Kristiansand som håndballby. Det bør også gi et lite gnist til de unge spillere at det kan funke å ta gradene her i Kristiansand også, dersom man trener nok, sier Walderhaug.

– Det rommet mellom den beste klubben Vipers, og oss i 2. divisjon må tettes, sier Corrigan.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Drømmen er å spille for Vipers

Denne sesongen har Vipers brukt flere spillere fra Randesund og Våg. Deriblant den 17 år gamle Våg-spilleren Martine Kårigstad Andersen, som fikk en drømmedebut mot Follo med tre scoringer, og Randesunds Ingrid Vehusheia som har scoret ett mål for de rosakledde.

Randesund sin bakspiller, Kristine Hårtveit Thomassen, står oppført med seks kamper for Vipers (ti mål).

– Det er klart at det er en motivasjonsfaktor for våre spillere å få lov til å komme på trening med Vipers. Drømmen for unge jenter fra Kristiansand er jo å spille med den rosa drakta, sier Corrigan.