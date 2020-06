Federer kneoperert – ikke tilbake før neste år

– For noen uker siden måtte jeg få en rask, ny artroskopi i mitt høyre kne. Og akkurat slik jeg gjorde foran 2017-sesongen tenker å jeg ta den tid som trengs for å bli 100 prosent klar for spill på høyeste nivå, skriver Federer i en Twitter-melding.

– Jeg vil savne fansen min sårt, men jeg ser fram til å se alle sammen igjen i starten av 2021-sesongen, sier han videre.

Likevel setter onsdagens opplysninger trolig fart på ryktene om at han snart vil legge opp.

Federer (38) har vunnet 20 Grand Slam-titler. Hans første kom i 2003, og hans hittil siste kom i Australian Open i 2018.

Veteranen var før koronapandemien satte en foreløpig stopper for all tennis på en 4. plass på verdensrankingen bak Novak Djokovic, Rafael Nadal og Dominic Thiem.