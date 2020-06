Hovland skrev norsk golfhistorie

Viktor Hovland er som første norske herrespiller inne blant de 50 beste på verdensrankingen i golf. Han er nå rangert som nummer 45.

29. juni 2020 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

Opprykket fra 53.-plassen forrige uke kommer etter en PGA-turnering i Connecticut der Hovland tidvis storspilte og til slutt endte som nummer 12.

En plassering topp 50 på verdensrankingen gir Hovland automatisk invitasjon til å spille alle golfens Major-turneringer.

– Det er helt rått det han holder på med og har gjort i lang, lang tid. Han viser uke etter uke at han hører hjemme helt der oppe. Det er ikke tilfeldigheter at han er med i toppen, sier toppidrettssjef i Norges Golfforbund, Øyvind Rojahn til NTB.

– At han er inne topp 50 er selvsagt utrolig gøy for oss i lille Norge med de forutsetningene vi har med vinter og alt, legger han til.

Også Eurosports golfkommentator og tidligere proff Per Haugsrud er mektig imponert over at Hovland har klatret så høyt på rankingen.

– Det er helt sykt, sier han.

Hovland har klatret raskt på rankingen det siste halvannet året. 1. januar 2019 var han rangert som nummer 1157. 23. september i fjor ble han som første nordmann rangert som en av sportens 100 beste, da som nummer 89.

Fakta Viktor Hovland: Alder: 22 (født 18. september 1997) Klubb: Miklagard Profesjonell siden: 16. juni 2019 Verdensranking: 45.-plass (per 29. juni 2020) * Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. Utvalgte resultater: 1.-plass Puerto Rico Open, 12.-plass i US Open, 32.-plass i US Masters. Aktuell: Ble mandag den første nordmannen i historien som er inne topp 50 på verdensrankingen. Vis mer

Lukrativt

Suksessen har også vært lukrativ for den norske golfproffen. Siden nyttår har Hovland spilt inn drøye 1,15 millioner dollar, tilsvarende mer enn ti millioner norske kroner.

Siden proffkarrieren startet i fjor nærmer han seg to millioner dollar i inntjening.

Og med «fast» plass i de største turneringene kan det også bli enda flere store pengepremier på nordmannen.

– Nå kan han legge opp programmet sitt etter de store turneringene, slik de beste gjør. Han vil kunne hoppe over en del turneringer, sier Haugsrud.

Hovlands solide spill og klatring på rankingen styrker også 22-åringens sjanser til å få plass på Europa-laget til høstens Ryder Cup. Turneringen, der Europas og USAs beste spillere møtes til kamp, spilles fra 24. til 27. september i Wisconsin.

– Blir det Ryder Cup i høst, er det vanskelig ikke å ta med han. Viktor er én av de beste europeiske spillerne akkurat nå, sier Rojahn.

– Plassen synes sikker?

– Det er ikke jeg som skal ta ut laget, og jeg er vel ikke helt objektiv heller, men jeg synes definitivt han bør være med, sier toppidrettssjefen.

Detroit neste

Kristoffer Ventura rykker også opp på verdensrankingen mandag, fra nummer 179 til nummer 177. Eirik Tage Johansen er Norges tredje beste på lista, rangert som nummer 438.

Rojahn tror Hovland drar med seg de neste beste til bedre prestasjoner.

– De fleste på samme alder kjenner Viktor godt. De har trent med han, spilt med han, og nå ser de at det er mulig. Klart det er motiverende, sier toppidrettssjefen.

Nordirske Rory McIlroy beholder tronen som verdens beste golfspiller. Spanske Jon Rahm holder andreplassen, mens amerikanske Dustin Johnson rykke opp på tredjeplassen etter helgens turneringsseier.

Denne uken er både Viktor Hovland og Ventura med i startfeltet i PGA-turneringen i Detroit.

Neste Major-turnering for golfstjernene starter 9. august. Da spilles den utsatte utgaven av årets PGA-mesterskap. Turneringen skulle vært avviklet i mai, men måtte skyves på som følge av viruspandemien.

