Hovland ligger nå på delt 10.-plass, opp fire plasseringer fra første runde. Han ligger fire slag bak lederen Ryan Brehm fra USA.

Nordmannen startet andre runde i golfturneringen med to birdies på de tre første hullene. Fire hull senere fikk han en bogey da han slet med å få ballen opp fra bunkeren, skriver Norsk Golf.

På nordmannens niende hull fikk han imidlertid en birdie igjen og fortsatte det gode spillet med birdies også på hullene 11 og 16.

Hovland er i rute til å få PGA-tourkortet. Norsk Golf skriver at en topp 25-plassering denne uken, eventuelt to topp 38-plasseringer på de to siste turneringene, kan sikre han kortet.

Norske Kristoffer Ventura, som allerede har PGA-tourkortet, kom under cuten med ett slags margin. Han spilte en 71-runde.

Tidligere har Norge kun hatt én spiller fast på PGA-touren. Henrik Bjørnstad var en del av verdenseliten i 2006 og 2010. Nå ligger alt til rette for at det for første gang blir to norske golfere på touren samtidig.

