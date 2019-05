Byåsen har signert svensk seriemester

– Mine styrker er at jeg er god til å lese spillet, og jeg er stor og dyktig til å fange ballen, sier Södrén til Byåsens eget nettsted.

– Jeg ser også på min enorme vilje som en styrke, sier hun.

Trener Atle Oliver Johansen sier han tror Södrén kan erstatte Maren Aardahl, som meldte overgang til den tyske storklubben Bietigheim etter årets sesong.

– Jenny vil bringe pondus til laget. Hun er fysisk sterk bakover og veldig dyktig på sperresettingen fremover på banen, som etter litt samtrening vil falle fint inn i angrepsspillet vårt, sier Johansen til eget nettsted.

Jenny Södrén forteller også hva Byåsens publikum kan vente å se av henne:

– De kommer til å se en spiller som alltid gir alt og som hele tiden kjemper for lagets beste.

24-åringen startet å spille håndball som åtteåring, og har spilt for Skuru IK siden sesongen 2012/2013. Hun har så langt fire A-landskamper for Sverige, og har også spilt både EM og VM for ungdom.