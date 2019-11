WADA bekrefter: Russland kan straffes, men likevel få spille EM

Årsaken er, noe overraskende, at EM ikke vurderes som en stor og viktig nok begivenhet til å omfattes av utelukkelsen WADA-styret er bedt om å ilegge.

Russlands landslag er kvalifisert for EM, og St. Petersburg er en av 12 arrangørbyer i et sluttspill som er spredt over det meste av Europa.

WADAs komité for regeletterlevelse anbefalte mandag at Russland utestenges fra internasjonal idrett i fire år som følge av manipulasjon av Moskva-laboratoriets database før den ble gjort tilgjengelig for WADAs representanter. WADA-styret fatter sitt vedtak 9. desember.

WADA-talsmann James Fitzgerald informerer AP via e-post om at fotball-EM ikke vil rammes av sanksjonene fordi det hverken er et stort flersportsarrangement eller et verdensmesterskap. Det faller i stedet under kategorien «regionale eller kontinentale mesterskap i en enkelt idrett», som ikke omfattes av sanksjonene.

Det skal spilles fire kamper i St. Petersburg, inkludert en kvartfinale. Byen er også blitt tildelt mesterligafinalen i 2021. Heller ikke den rammes av en eventuell utestengelse.

Selv om WADA-styret skulle beslutte å utestenge Russland, vil russerne ha anledning til å anke avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett.