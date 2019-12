Feil ble avgjørende for Lie

21 år gamle Lie åpnet bra i Canada søndag. Ved første passering var hun 21 hundredeler foran daværende leder Tamara Tippler. Men i det neste partiet kom en stor feil fra Lie, som tapte mye tid. Hun fikk likevel opp bra fart igjen og kjørte inn til 4.-plass i mål.

Rebensburg vant 1,38 sekund foran Lie. Italienske Nicol Delago tok 2.-plassen, mens Corinne Suter fra Sveits ble nummer tre.

Lie ble til slutt nummer 14.

Dermed ble det en middels avslutning på helgen i Lake Louise for den norske alpinisten. Hun var raskest i begge treningsomgangene i utfor, før hun leverte karrierebeste i øvelsen i fredagens renn. Da ble hun nummer elleve.

Lørdag lå hun an til å forbedre den bestenoteringen, men et fall i andre halvdel spolerte konkurransen for Lie. 21-åringens beste plassering i verdenscupen er en 7.-plass. Den kom i super-G i Cortina i Italia i januar.