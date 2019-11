BEITOSTØLEN: Kalvå leverte to solide distanserenn i helga med åttendeplass på lørdag og fjerdeplass søndag og ble dermed høyaktuell for å være en av de ti løperne som får gå i Ruka under verdenscupåpningen neste helg.

På 10 km fristil søndag var Kalvå 53 sekunder bak Therese Johaug som vant. Heidi Weng og Helene Marie Fosseholm ble nummer to og tre.