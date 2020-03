Kildes seiersdrøm knust etter superløp. Svindal trodde ikke det han så: – Det var perfekt

KVITFJELL/OSLO: Ettersom sesongavslutningen i Cortina ble meldt avlyst fredag, hadde Aleksander Aamodt Kilde kniven på strupen før lørdagens utfor.

Nordmannen, som lå 26 poeng bak Alexis Pinturault i verdenscupen foran det første rennet i Kvitfjell, lå lenge an til seier, men ble dyttet ned til annenplass av østerrikske Matthias Mayer.

– Det var litt surere enn normalt. Jeg merket at jeg hadde et bra løp i dag, men samtidig ser jeg på løpet til Mayer hele veien ned, og det er noe av det fineste jeg har sett. Da er det greit, da kan man bli slått av det, men samtidig følte jeg at jeg hadde fortjent denne seieren litt, sa Kilde til Aftenposten.

Pinturault fikk ingen verdenscuppoeng, og dermed leder Kilde med 54 poeng på franskmannen når tre renn gjenstår.

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

– Gjør ingen feil

Kjetil Jansrud, kongen av Kvitfjell med totalt syv seire, kjørte først ut av samtlige.

Nordmannen åpnet energisk som vanlig. Han fortsatte med god kjøring, men mistet litt fart på slutten, og virket litt usikker på egen tid da han ankom mål som dagens første.

– Det var helt greit. Det var noe småplukk innimellom, så fikk jeg det ikke til å gå i den siste delen, sa Jansrud til Aftenposten.

34-åringen endte som nummer seks.

Kilde, med startnummer tre, kjørte svært jevnt med Jansrud innledningsvis, men rykket ifra på slutten med en god avslutning. Han kjørte til slutt i mål 69 hundredeler foran lagkompisen, og jublet mildt i målområdet.

– Han gjør ikke en eneste feil, konstaterte NRK-ekspert Marius Arnesen.

Geir Olsen, NTB scanpix

Tapte viktige verdenscuppoeng

Da hverken Thomas Dressen eller Beat Feuz maktet å utfordre nordmannens tid, så det svært lyst ut for Kilde. Ikke bare for seier, men også 100 svært viktige verdenscuppoeng i jakten på sammenlagtseier.

Matthias Mayer ville det derimot annerledes. Østerrikeren lå foran Kilde med 21 hundredeler ved første måling, og kjørte til slutt i mål 14 hundredeler foran nordmannen.

– Det er den som er litt sur. Jeg er veldig god i starten til vanlig, men har slitt på trening og i dag. Da ser jeg at det blir veldig vanskelig å slå Mayer, men jeg kjører raskere enn han etter det, sa Kilde om starten til østerrikeren.

– Jeg var helt sikker på at Aleksander skulle vinne med den runden. Det er enormt imponerende av Mathias. De er i en klasse for seg i dag, sa Jansrud.

Idrettspensjonisten Aksel Lund Svindal var også i målområdet i Kvitfjell lørdag. Han ble også overrasket over at Mayer tok seieren.

– Jeg er veldig imponert over Kilde, selv om Mayer leverer en helt enorm runde for å ta den seieren. Han kjørte helt perfekt. Jeg er litt overrasket, men samtidig kjører han helt perfekt, sa Svindal.

Siste nordmann på startstreken, Stian Saugestad, ble nummer 46 foran sin egen fanklubb fra hjemstedet Namsos.

Gabriele Facciotti / AP / NTB scanpix

Cortina avlyst etter hastemøte

Det var på et hastemøte på fredag at FIS besluttet at sesongavslutningen i Cortina skulle avlyses. Det italienske skiforbundet hadde håpet at de i alle fall kunne ha arrangementet uten publikum, men fikk ikke viljen sin.

– Jeg har aldri vært der før, så jeg hadde gledet meg veldig. Det er kjedelig, men likt for alle, sa Kilde om avlysningen.

– Man må bare gjøre som FIS befaler, så får vi håpe at det går over så fort som mulig, og at det ikke er et større problem for Cortina. Vi får håpe at Cortina som sted holder seg på beina til neste år og ikke blir knekt av dette, la han til.

Kvitfjell avsluttes med super-G søndag. Verdenscupen avsluttes i Kranjska Gora i Slovenia med slalåm og storslalåm på programmet.