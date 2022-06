Ranheim på opprykksplass etter årets største seier

To menn med to scoring hver – og nummer to på tabellen. KFUM ble smadret i Ranheimsfjæra.

Mads Reginiussen sto for to av målene da Ranheim vant mot KFUM Oslo mandag kveld. Triumfen sender laget opp på andreplass.

19 minutter siden

Ranheim – KFUM Oslo 4–1

To scoringer fra Mads Reginiussen var med på å sikre tre nye poeng for Ranheim. I målmiksen var det også en klassescoring signert Marcus Mehnert, før også han ble tomålsscorer.