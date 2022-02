OL ble et mareritt for Jarl Magnus Riiber. Snur lykken nå?

Absolutt alt gikk mot storfavoritten Jarl Magnus Riiber (24) under OL. Samtidig gikk alt rett vei for resten av kombinertlaget.

Trøbbelet toppet seg da Jarl Magnus Riiber gikk feil da han ledet OL-konkurransen i kombinert. Han tapte 33 sekunder på det og var 39 sekunder bak gullvinner Jørgen Graabak i mål.

Dersom Riiber slår tilbake i helgens renn i Lahti, vil det egentlig gjenopprette normaltilstanden i kombinertsporten. For etter en utrolig seiersrekke var 24-åringen tidenes forhåndsfavoritt til OL. Men lekene endte i koronasmitte, isolasjon, misset gullsjanse og tidlig hjemreise.

Trøbbel i to måneder

Landslagstrener Jan Schmid ser imidlertid at trøbbelet egentlig begynte rundt juletider.

– Det startet med vondt i ryggen. Han har hatt mye uflaks siden jul. Så har han prøvd å gjøre det beste ut av det, sier landslagstrener Jan Schmid om ham som nesten alltid er sportens ener.

Aftenposten var bare så vidt i kontakt med Riiber på telefonen mens han trente i langrennsløypene i Lahti torsdag. Siden var han ikke mulig å få tak i.

Uansett er personene rundt ham klar på at Riiber har taklet all motgangen på eksemplarisk vis. Og det er litt av en liste med trøbbel Riiber skal snu i sin første konkurranse etter OL denne helgen:

Låsing i ryggen ved juletider gjorde at han ikke fikk konkurrert før siste helgen i januar, i Seefeld.

Der holdt vinden på å sende Riiber på hodet i hoppbakken. Han kom seg ned helskinnet, men resultatene gikk ikke hans vei.

Så ble fikk han påvist koronasmitte etter ankomst til Kina få dager senere. Det endte i nesten to uker isolasjon på et hotellrom. Store deler av lekene gikk fløyten.

Så gikk han feil inne på stadion da han kunne vunnet gull, til tross for råtten form, i det ene rennet han gikk i OL.

Da reiste Riiber hjem. Han gikk ikke lagkonkurransen der det norske laget tok gull.

– Ville hjem

Landslagstrener Schmid tror mange andre utøvere hadde punktert lenge før Riiber.

– Det er forståelig at luften gikk veldig ut av ballongen. Så da ville han hjem. Det var nok en kombinasjon av alt. Da han endelig kom ut av isolasjon, var det prikken over i-en da han gikk feil. Da var det ingen vits å være der lenger, sier Schmid om utøveren sin.

Og kontrasten til lagkameratene er enorm. Mens alt har gått galt for Riiber, har alt gått rett vei for lagkompisene.

Det var bedre tider for Riiber (t.h) under VM i Seefeld i 2019. Da var nåværende landslagstrener Jan Schmid (nr. to fra venstre) en av lagkameratene da Norge tok gull i lagkonkurransen. Espen Bjørnstad feiret like godt med salto.

Det gjelder ikke bare medaljefangsten med to gull og to sølv i OL. På toppen av det hele fikk landslagstrener Schmid påvist koronasmitte. Men det skjedde først etter hjemreisen fra Kina. Derfor er han heller ikke med til Finland, der Riiber jakter revansje.

Riibers form i sporet er fortsatt et usikkerhetsmoment. Usikkerheten kan gjøre at Riiber står over lagkonkurransen lørdag og kun går søndagens renn i Lahti. Der jakter han på lederen i verdenscupen, Johannes Lamparter. Til tross for en imponerende seiersrekke har trøbbel og uflaks gjort at Riiber ligger 147 poeng bak østerrikeren i sammendraget.

Sterke følelser

Sportssjef Ivar Stuan gråt på pressekonferansen etter Riibers positive koronatest. Mesterskapet ble en enorm kontrast for laget.

Han understreker at Riiber likevel viste verdensklasse i hoppbakken, selv om kombinertrennet ble ødelagt i løypene. Det ble blant annet bevist da han var prøvehopper under spesialhoppernes lagkonkurranse. Der fikk han hoppe på grunn av minimale rennforberedelser.

Stuan understreker at kun den japanske hoppukevinneren Ryoyu Kobayashi av hoppstjernene straffet Riiber på lengden.

– Han er opptatt av det neste steget, Det er innstillingen han har. Det er det som ligger foran ham, som er interessant, sier Stuan.

Kombinert lagkonkurranse lørdag kl. 11.30 og 15.40. individuell konkurranse søndag kl. 10.15 og 15.25. Viaplay sender rennene.