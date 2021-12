Etter Sverige-dramaet: – Thorir tar det på sin kappe

CASTELLÓN (VG) Thorir Hergeirsson har fått mye kritikk for at han ikke tok time out i det siste 45 sekunder lange angrepet. Landslagssjefen tar selvkritikk etter at Sverige stjal et VM-poeng fra Norge.

RØDT LYS: Thorir Hergeirsson på vei hjem fra møtet med pressen søndag formiddag.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Thorir tar det på sin kappe. Det har han sagt selv, sier Kari Brattset Dale til VG et halvt døgn etter håndballdramaet i Spania.

– Det har Thorir selv sagt han burde gjort. Hvis det blir en neste gang – jeg håper ikke det – så får vi bare lære av dette, mener Nora Mørk.

Hergeirsson og hans trenerteam har hatt to møter med spillerne etter at Norge helt mistet grepet etter å ha ledet 30–28 halvannet minutt før slutt. I stedet for en time out, avsluttet Stine Bredal Oftedal svakt da dommerne truet med time out. Det hele endte med svensk utligning til 30–30 tre sekunder før slutt.

Les også 45 sluttsekunder uten time out: – Det overrasker meg

– Det kunne så absolutt ha vært lurt, svarer Hergeirsson på VGs spørsmål om ikke han burde ha gitt både laget og seg selv ett minutts time out til å samle seg i det siste minuttet.

– Jeg har ikke noe problem med det. Det er andre som har større problemer med det, mener Thorir Hergeirsson.

TV3 og Viaplays ekspert, Gunnar Pettersen, var en av dem som ikke forstår at han ikke roet situasjonen litt ned og la en siste plan med spillerne på ledelsen 30–29 i siste minutt.

– De burde ha tatt time out. De burde ventet litt og lagt kortet i bordet. Da hadde de fått lagt en roligere plan, sier Pettersen – som i to perioder har ledet det norske herrelandslaget.

– Det var mye tid igjen. Vi visste at Sverige ville få en ny ballkontroll, sier Hergeirsson om angrepet som i ytterste konsekvens kan bli skjebnesvangert for Norge.

SJEFENS ANSVAR: Nora Mørk og resten av spillerne har fått beskjed om at Hergeirsson tar ansvaret for time outen som aldri kom.

Med en forventet svensk seier mot Romania mandag kveld må Norge i prinsippet slå Nederland i kampen etter for å gå videre til VM-kvartfinalen. Hergeirsson har ingen tro på forskjellige matematiske teorier rundt en ny uavgjort for Norge.

– Vi ser på dette som en åttendedelsfinale i VM som må vinnes, sier han.

– Det var mange som tenkte at time outen burde ha kommet. Jeg er helt sikker på at Tonje (Larsen) og Thorir diskuterte det, sier Maren Aardahl som var inne som en ren forsvarsspiller på slutten.

Hun var på benken i det kaotiske sluttminuttet.

– Det var ikke sånn at vi skrek etter time out-kortet. Det handler også om rollene, sier mesterskapsdebutanten på 27 år. Hun sier også:

– Samtidig har jeg tenkt at hvis jeg hadde hatt et mesterskap til bak meg, så kunne jeg ha sagt noe. Men jeg vet ikke hvor bra det hadde kommet ut. Man skal ha respekt for den rollen trenerne har. De har mange ting å forholde seg til.

Les også Sverige utlignet tre sekunder før slutt – kvartfinaleplassen i fare for håndballjentene

Aardahl er på ingen måte fornøyd med at seieren glapp. Kampavslutningen sved fortsatt da hun møtte pressen i strålende spansk høstvær søndag.

– Vi mistet et poeng som vi hadde i våre hender. Det var det som var så surt og den sitter fortsatt litt i. Vi er veldig konkurransemennesker. Jeg tror alle føler at de kunne gjort noe bedre i denne kampen, sier hun. Det tar hun selv ansvar for.

– Vi gjorde for få endringer og klarte ikke å kommunisere de endringene vi ønsker å gjøre godt nok. Det må også jeg ta ansvaret for. Siden jeg var bindeleddet mellom benken og forsvarsspillet, sier Maren Aardahl.

Norge slapp inn hele 18 mål i 2. omgang.

– Jeg vil si at vi var for dårlig forberedt på 7 mot 6, mener forsvarssjef Kari Brattset Dale.

– Sverige spilte med hjertet utenpå drakten. De måtte helst vinne. Det så vi på spillet deres. Mens de fikk enda mer innsatsvilje og begeistring, så blir vi flatere. Det er interessant. Vi pleier å bli mer aggressive når vi møter 7 mot 6-spill. Men den gikk ned. Vi skal finne ut av hvorfor, lover Hergeirsson.