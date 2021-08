For ti år siden kom han seg knapt ut av sengen. I dag vant Fusa-gutten et av verdens tøffeste løp.

Han var på vei mot toppen i skiskyting da han ble kreftsyk. Da han ble frisk igjen, begynte Sebastian Krogvig (33) å løpe. Langt.

Sebastian Krogvig fra Fusa sikret seg seieren i det 147 kilometer lange løpet.

Nå nettopp

– Selv etter at jeg hadde løpt i ti timer føltes det innimellom lett. Hele løpet er en berg-og-dal-bane av følelser, energi og viljestyrke. For de av oss som deltar for å vinne er det mentalt tøft. Du må klare å holde trykket oppe over lang tid, sier Sebastian Krogvig.

Han kunne juble for seieren i det franske ultraløpet UTMB Mont-Blanc, etter å ha presset seg gjennom nærmere 147 kilometer og 9100 høydemeter. Å vinne dette løpet kan sammenliknes med å ta gull på femmila i Holmenkollen.

– Det er stort! Virkelig stort! sier far Erik Vangsnes.

Han fulgte sønnens løp via liveoppdateringer gjennom kvelden, natten og morgentimene. Krogvik tok tidlig ledelsen i løpet, men faren våget ikke å slippe jubelen løs før han var helt sikker på at det kom til å holde helt inn til mål i Chamonix.

– Det er så mye som kan gå galt i slike løp. Han kunne blitt skadet eller fått problemer med å få i seg nok næring. Det har skjedd før, sier Vangsnes.

Men i dag gikk det veien.

Etter 18 timer 49 minutter og 58 sekunder løp Fusa-mannen først over målstreken. Han var knappe ti minutter foran nummer to, franske Benoit Girondel.

Sebastian og kjæresten Kirsten Hindhammer driver begge med ultraløp, og trener mye sammen.

Alvorlig syk

Som liten drømte Krogvig om å bli skiskytter. Han vokste opp i Fusa og ble trent av blant annet skiskytterlegenden, Liv Grete Skjelbreid. Som 20-åring var han blant de beste i norgescupen på sin alder. Så fikk han beskjeden som endret alt.

Han hadde kreft.

Han fikk diagnosen testikkelkreft, som senere utviklet seg til spredning i lymfesystemet. Dermed måtte hardøkter i skisporet byttes ut med cellegift og operasjoner på Haukeland Universitetssykehus.

– Jeg husker at bare det å komme meg ut av sengen var en kamp på et tidspunkt. Da jeg begynte å trene igjen måtte jeg begynne helt fra bunnen av.

– Alt er mulig

Han var gjennom den siste operasjonen i forbindelse med kreften i 2013. Nå er han erklært kreftfri.

– Mim mentalitet er at jeg er forberedt på det verste, men håper på det beste. Jeg tenker ikke på sykdommen daglig, men det ligger i bakhodet, sier han.

33-åringen tror han sitter igjen med en sterkere personlighet etter å ha taklet to runder med kreftbehandling, og mener det er en styrke for ham når han løper mil etter mil på fjellet.

– At alt er mulig er det ingen tvil om. Min historie kan nok være motivasjon for de fleste. Kroppen har ingen grenser.

Løpet ble senere avbrutt da en tsjekkisk løper var i en ulykke, og senere døde. Ulykken skal ha skjedd i nedstigningen fra Passeur de Pralognan (cirka 60 kilometer ut i løpet).

293 deltakere hadde allerede passert ulykkesstedet da ulykken skjedde. Løpet ble avbrutt og de 1200 resterende løperne ble instruert til å snu og returnere til Bourg St Maurice, hvor de ble tatt hånd om. Det skriver Kondis.no.