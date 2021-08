Kristoffer Barmen har signert for Aalesund ut 2021-sesongen

Kristoffer Barmen er ikke lenger ansatt i Brann. Tirsdag kveld signerte han for AaFK.

Kristoffer Barmen signerte for Aalesund sent tirsdag kveld.

31. aug. 2021 23:17 Sist oppdatert nå nettopp

Kristoffer Barmen og Brann ble tirsdag kveld enige om at 28-åringen fratrer sin stilling som fotballspiller i klubben med umiddelbar virkning.

Tirsdag kveld ankom han Ålesund. Der bekreftet han at hadde til hensikt å bli enig om en overgang med 1. divisjonsklubben, som trenes av tidligere Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Litt før midnatt bekreftet Aalesund signeringen:

«Aalesund er enig med Kristoffer Barmen om en avtale som gjør midtbanemannen til AaFK-spiller, i første omgang ut 2021-sesongen», heter det på klubbens nettside.

– Jeg vet hva jeg får, og han vet hva han får, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

– Et spesielt forhold

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen kommenterte overgangen i Discovery+ sin «deadline day»-sending tirsdag kveld, og sier at han først og fremst henter «en god fotballspiller» når han nå henter sin gamle elev fra Brann-tiden.

– Jeg kjenner ham godt. Vi har kjempet i lag i Bergen i fem-seks år. Jeg vet hva jeg får, og han vet hva han får, sier Nilsen.

Han sier at Aalesund har «hatt trøbbel på midten» og at de har vært ute etter en midtbanespiller.

– Han var en av dem som sto opp da det blåste litt. En av de første jeg tok ut på laget, en spiller jeg har et spesielt forhold til. Vi har hatt våre fighter. Han vet hvilke krav som stilles til ham. Han har stått opp for meg, og jeg har lyst til å stå opp for ham.

Kristoffer Barmen landet på Vigra tirsdag kveld. Det er ventet at han vil signere for Aalesund.

Vil legge saken bak seg

Barmen blir stående med 250 kamper i Brann-trøyen.

– Jeg ønsker å legge nachspielsaken bak meg og bidra til å skape ro rundt Brann, slik at spillerne og klubben kan konsentrere seg fullt ut om å redde plassen i Eliteserien. Jeg er lei for at jeg handlet som jeg gjorde og for støyen det har skapt for klubben jeg har vokst opp i og er glad i, sier Kristoffer Barmen i en pressemelding sent tirsdag kveld.

– Kristoffer er en god fotballspiller, og vil gi oss en ny dimensjon inn i en tøff høstsesong. Vi har lyktes med å få inn en spiss og en midtbanespiller med kvaliteter som utfyller den solide troppen vi har, og vi føler oss klar til å krige om et opprykk i høst, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland i AaFK.

Sportslig leder Bjørn Erik Melland i AaFK bekreftet signeringen litt før midnatt.

– Ønsker ham lykke til

Verken Barmen eller Brann vil kommentere overgangen til AaFK ytterligere.

– Av hensyn til ro for de øvrige spillerne, klubben og behovet for fokus på det sportslige fremover, er vi glade for at vi har blitt enige om en avtale som også gir Barmen muligheten å komme seg videre.

– Vi ønsker Kristoffer lykke til, og ser frem til at vi som klubb kan legge dette bak oss og begynne jobben med å bygge opp igjen tilliten til alle som er glade i Sportsklubben Brann, sier daglig leder Vibeke Johannesen i den samme pressemeldingen.

For halvannen uke siden gikk Brann til det skritt å si opp Kristoffer Barmen. Bakgrunnen var at han, ifølge klubben, hadde en sentral rolle i gjennomføringen av det mye omtalte nachspielet på Stadion 10. august, en påstand Barmen selv har bestridt.

For halvannen uke siden kunngjorde Brann at Kristoffer Barmen hadde blitt sagt opp.

Ble enige tirsdag kveld

Barmen godtok ikke oppsigelsen, og krevde forhandlinger med Brann. Disse ble gjennomført mandag, men partene ble ikke enige. Tirsdag kom de sammen igjen. Da hadde Barmen, gjennom sin advokat Eirik Monsen, varslet at han hadde til hensikt å møte på trening onsdag.

Senere samme dag oppnådde partene en enighet som altså innebærer at Barmen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Ved 20.30-tiden landet Kristoffer Barmen på Vigra. Avtalen med sunnmørsklubben ble offentliggjort rundt tre timer senere.

– Jeg kommer hit for at dette skal ordne seg. Så får vi se. Jeg gjør i alle fall mitt for at dette skal gå gjennom, sa hovedpersonen selv til Sunnmørsposten etter å ha landet.

BT har vært i kontakt med Barmen-advokat Eirik Monsen tirsdag kveld, men han viser til den felles pressemeldingen fra Brann og Barmen.