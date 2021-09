Få sekunder før slutt glapp seieren – mener dommerfeil var sentral

Seieren glapp for Bergen Håndball i første hjemmekamp med nytt lagnavn.

Fredrik Heskestad Clementsen spilte en god kamp og noterte seg for åtte scoringer i oppgjøret mot Halden.

6 minutter siden

Bergen–Halden 28–28

Fana Arena: Bergen måtte se seg nødt til å dele poengene med motstanderen Halden da andre serierunde i eliteserien ble spilt i Fana Arena.

Det var tidligere i august at FyllingenBergen kalte inn til pressekonferanse, der det ble klart at de skifter navn til Bergen Håndball.

Nytt navn, ny logo og nye drakter var i fokus da Bergen spilte sin første hjemmekamp.

Lenge var også sesongens første seier i boks, men det satte Halden en stopper for. Nøyaktig seks sekunder før slutt satte de inn utlikningen.

Birk Hermann Inselseth var sentral i kampen, men etter kampslutt var han tydelig preget.

– Akkurat nå er det helt jævlig. Vi hadde egentlig hele kampen, vi ledet med tre mål. Det er surt. Halden er et lag vi skal slå, mener jeg. Spesielt med tanke på kvalitetene våre, sier han.

Han forklarer videre at uavgjortresultatet føltes mer som et tap.

– Hvert fall når man har ledet hele kampen. Vi skal være bedre enn dette. Nå er det slutt med å synes synd på seg selv og heller ta tak. Vi har trent godt, men et eller annet må vi gjøre, dette her var ikke godt nok.

– Det er det som sitter igjen i dag

Fredrik Heskestad Clementsen scoret åtte mål og spilte en god kamp. Han deler samme oppfatning som lagkompisen: Det føles som et tap.

– Vi hadde en god ledelse i andre omgang, og så klarte vi å rote den vekk. Det føltes som et tap da de satte den siste scoringen.

Hovedtrener Fredrik Ruud er klar på hva han sitter igjen etter denne kampen.

– Vi gjorde en grei første omgang, deretter fikk vi et veldig godt tak på dem i andre omgang, der vi egentlig drepte kampen – men så gjorde vi ikke det likevel.

Fra cirka 48 minutter og til sluttsignalet begynte Bergen å slite. Marginer hindret dem i å øke ledelsen, og det resulterte heller i mål imot.

– Det er det som sitter igjen i dag. Når vi er i en slik posisjon, må vi klare å ta alle poengene.

Dommer blåste for tidlig

Ruud og resten av laget irriterte seg over feil som ble gjort av dommeren før slutt.

Cirka 30 sekunder før slutt satte hjemmelaget ballen i mål, men dommeren blåste av for tidlig, slik at scoringen ikke ble stående.

– Det endte med at marginene avgjorde det. Når dommeren i tillegg gjorde en feil 30 sekunder før slutt, da har vi satt oss selv i en dårlig situasjon, sier Ruud.

Treneren hevder at dommeren sa unnskyld etter kampslutt for at han blåste for tidlig, slik at de ikke fikk scoringen de skulle hatt.

– Da kunne vi gått opp til en tomålsledelse.

Hovedtrener Fredrik Ruud var ikke fornøyd etter kampen.

Fakta Bergen Håndball – Halden 28–28 (13–10) Fana Arena. 2. runde Eliteserien håndball Dommere: Christoffer Fjeldskår og Tim-Nicolai Fjellvang Utvisninger: 2 x 2 min Bergen, 2 x 2 min Halden Toppscorer: Fredrik Heskestad Clementsen (8) Bergen: Marcus Haarvik Robson, Herman Bredal Oftedal (2), Tobias Holm (1), Philip Tandrup Holm (2), Sondre Kvamme Skare, Sebastian Waage Mossestad, Jens Dolberg Plougstrup (1), Daniel Dimitrijevic, Leif-Erik Brenne (3), Birk Hermann Inselseth (7), Fredrik Heskestad Clementsen (8), Tord Vårdal, Ebbe Stankiewicz (4), Marius Haugstvedt, Marcus René Næss Soltvedt, Leander Myklebust Seime (1) Vis mer

Gleder seg til tiden fremover

Det er ingen tvil om at Bergen har ambisjoner om å befeste seg som et godt eliteserielag. Selv med en litt trå start på sesongen, er det fortsatt tid til å snu den hittil dårlige trenden.

– Ambisjonen er sluttspill. Det er der den gjeveste tittelen ligger. Selv om det er god tid igjen til å ta poeng, skulle jeg ønske at vi fikk med oss ett mer i dag, sier Ruud.

Resultatet til side, så syntes laget det var gøy med stemning i hallen og gleder seg til hva tiden fremover med nytt navn vil bringe.

– Jeg tror Bergen er kommet for å bli, og historien er bare så vidt i gang. Jeg tror det kan bli gode saker fremover, sier Ruud.