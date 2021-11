OL-håpet avslører: Flere byturer endte med bråk

I slutten av tenåra tok kombinertutøver Espen Bjørnstad fra Byåsen et valg: Han ville bli best. Nå er han klar for sitt første OL.

– Flere byturer endte med bråk og hendelser som gjorde at jeg ikke syntes det var så kult lengre, sier Bjørnstad om festinga i tenåra.

KOLSÅS: – Jeg kjenner på savnet, men det er artigere å komme hjem nå.

Espen Bjørnstad ser på dattera si. Trygt plassert i armene hans er lille Emma. Sammen med mamma Helle går familien bort til lekestativet.