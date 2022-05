Norge vant på straffer etter totalkollaps: – Bitter ettersmak

(Norge – Storbritannia 4–3 etter straffer) Norge kastet bort en tremålsledelse på tampen av tredje periode mot Storbritannia, men reddet i hvert fall to poeng på straffer.

Norge var store favoritter mot Storbritannia i søndagens VM-kamp, men det som så ut som tre sikre poeng ble bare to.

Petter Thoresens mannskap ledet 3–0 med under ti minutter igjen av tredje periode, men to reduseringer på 38 sekunder gjorde at det ble fryktelig nervepirrende sluttminutter.

Med 3:51 igjen på klokken satt også utligningen for Storbritannia, og Norge klarte ikke å svare før tiden rant ut.

– Vi slipper inn litt for lette mål, og får litt panikk, sier Mathias Trettenes til Viaplay.

– Det er nesten litt uvirkelig at kampen har snudd så til de grader, kommenterte Viaplay ekspert Ole Eskild Dahlstrøm etter endt tredjeperiode.

– Vi ser egentlig ganske trygge ut. Så får vi det første baklengsmålet, og jeg synes vi blir preget som lag. Vi slipper inn litt tre litt enkle mål, sier landslagssjef Petter Thoresen og fortsetter:

– Vi ser engstelig ut. Å være engstelig på en hockeybane er dårlig butikk.

Dermed sto det 3–3 etter den tredje perioden, og ett tapt poeng for Norge var et faktum.

I spilleforlengelsen endte det målløst, og kampen måtte avgjøres på straffer.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at det skulle ende med det her etter 60 minutter og overtid, sa Dahlstrøm før straffene begynte.

Straffeduellen gikk Norge seirende ut av etter mål av Mathias Trettenes og Michael Haga, og får meg seg to poeng fra kampen mot Storbritannia.

– Selvfølgelig veldig surt at vi ikke klarer dra det i land, men vi får ta de to poengene, sier Haga til Viaplay.

– Det er klart det er deilig med seier, men det er med en bitter ettersmak, sier Norge-keeper Henrik Haukeland til Viaplay.

Norge tok tak i kampen fra start, men måtte vente helt til tampen av første periode før den første scoringen kom. Da fikk de også god hjelp fra britene.

Andreas Klavestad sendte pucken inn foran mål, der David Phillips satte den mellom beina på egen keeper.

Uansett var det VM-debutant Klavestad som ble kreditert scoringen, og Norge hadde åpnet målkontoen som det siste av de 16 landene i VM.

Storbritannia hadde bare ett skudd i den første perioden, men i den andre perioden hang de mye bedre med, men etter drøye fem minutter satt den igjen for Norge.

I overtall fikk Mathis Olimb pucken noen centimeter over streken, før den ble klarert borte. Dommerne mente den ikke hadde vært i mål, men etter en lengre titt på video ble det dømt norsk scoring.

– Jeg var sikker på at den var inne, men du vet aldri hva de dømmer. Jeg turte ikke å drømme før de kom med resultatet, sa Olimb til Viaplay etter den andre perioden.

Omtrent ti minutter senere viste Olimb seg frem igjen. Lillebror Ken André Olimb sendte pucken bakover til storebror, som banket den i mål fra langt hold.

– Jeg tror jeg aldri har scoret derfra på slagskudd. Deilig at den kommer i en alder av 36, sa en glisende Olimb etter sitt 14. VM-mål.

SCORING: De norske spillerne kunne juble for sine første scoringer i mesterskapet.

Tidlig i den tredje perioden fikk Storbritannia straffe, men den misbrukte Ringerike-spiller Brett Perlini.

Norge var uansett advart, men det så ikke ut som den hadde blitt mottatt.

For med tre scoringer fra det 53. minutt og ut, fra Robert Dowd, Perlini og Mark Richardson, hadde Storbritannia hentet opp den norske ledelsen.

I spilleforlengelsen ble det målløst, og kampen måtte avgjøres på straffer. Der sikret Norge to poeng.

– Vi vant to poeng til slutt. Vi får spille flere kamper og ta flere poeng, sier Thoresen.