Henrik Ingebrigtsen om sin nye rolle: – Få kan like mye som meg

Henrik Ingebrigtsen (31) er blitt «koordinator» for Team Ingebrigtsen etter at Gjert Ingebrigtsen (56) gikk ut av rollen som trener for de tre løperbrødrene – men han har ingen planer om å ta formell trenerutdannelse.

IKKE HELT KLAR: Henrik Ingebrigtsen (31) sier at han fortsatt har en kropp som holder på å restituere seg etter operasjonen har var igjennom i juni i fjor. Bildet er tatt i august i fjor.

– Nei, det er det ingen andre i familien som har heller. Men jeg kunne godt holdt kurs for trenere. Det er få som kan like mye som meg, sier han delvis spøkefullt og med tanke på at Gjert Ingebrigtsen også er selvlært som trener.

På spørsmål om hvordan han, Jakob Ingebrigtsen (21) og Filip Ingebrigtsen (29) nå – uten faren Gjert Ingebrigtsens tilstedeværelse som trener og administrator med mer – skal håndtere logistikk, sponsoravtaler og andre oppgaver i forbindelse med kommende treningsleirer og konkurranser, svarer han at «mye går av seg selv».

– Vi har i alle år pleid å dra til konkurranser alene. Gjert har ikke hatt annen funksjon enn å være til stede og følge oss opp hakket bedre. Vi er sjøldrevne, og mye går av seg selv. Det er business av usual, sier han.

Han tilføyer at de tre har lent seg på – og kommer til – å lene seg på Team Ingebrigtsens mangeårige agent, svenske Daniel Wessfeldt. Henrik Ingebrigtsen sier også at «vi tre» – han, Jakob og Filip – pleier sponsoravtalene -og forespørslene.

– Med meg som koordinator, sier han.

– Men det er slik at mer nå har falt på deg?

– Ja, det er litt mer på meg. Men så lenge Filip og Jakob er samarbeidsvillige, fungerer det bra uten å måtte bruke for mye krefter på det, svarer han – for så å vedgå at han fort kunne «blitt litt strukket».

ORDNER OPP SELV: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen under Impossible Games på Bislett for snart to år siden.

Neste onsdag skal han forsøke å strekke seg på 10.000-meter i Oslo. Han har, som han uttrykker det, gitt seg en liten mulighet til å innfri EM-kravet på Bislett stadion, med Filip Ingebrigtsen som drahjelp de første kilometerne.

Tidskravet er 28,15 minutter. EM går München 15.–21. august.

VM-kravet er 27,28 minutter. Det har han «nei nei, absolutt ikke» mål om å klare. Friidretts-VM går i Eugene 15.–24. juli.

– Dette er først og fremst en test for meg selv, pluss at det er en mulighet til å senke skuldrene. Klarer jeg kravet, åpner det seg veier frem mot EM. Nå har jeg hatt seks uker med normal trening, uten særlig avbrekk. Tidligere har alt løsnet to måneder før det har gått ett år siden hamstringoperasjon, sier han.

Det er gått drøyt ni måneder siden hans siste hamstringoperasjon, i slutten av juni i fjor.

– Spør meg igjen om to måneder, svarer han på spørsmål om VM-kvalifisering og – deltagelse.

Han sier at han i alle fall kan være i nærheten av å klare VM-kravet på 5000 meter (13.13,50), og at han satser på at 2022-utgaven av Henrik Ingebrigtsen vil være bedre enn tidligere utgaver.

Neste torsdag, dagen etter Bislett-testen, reiser han til en cirka fem uker lang treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona. Etter 10 dager får han selskap av Filip og Jakob, som skal sesongdebutere utendørs ved å løpe en mile (1609 meter) i Eugenes Diamond League-stevne 28. mai.

Henrik Ingebrigtsens plan er å sesongdebutere på 5000 meter i Diamond League-stevnet på Bislett 16. juni – men ikke for enhver pris, understreker han.

I motsetning til sine to løperbrødre har tobarnsfar Henrik Ingebrigtsen unngått coronaviruset. Jakob Ingebrigtsen pådro seg det under innendørs-VM i Beograd for snart tre uker siden. Ifølge Henrik følger Jakob Olympiatoppens tilbake fra covid-strategi. I forrige uke «testet han jogging», han har vært i Oslo for oppfølging av Olympiatoppens leger og fysiologer.

– Han er ikke hundre prosent tilbake i vanlig trening. Men mer, litt og litt, hver dag egentlig, forteller Henrik Ingebrigtsen.