Djokovic ble sendt ut av Australia i frykt for økt vaksinemotstand

Den uvaksinerte tennisstjernen Novak Djokovic (34) ble ikke sendt ut av Australia fordi han representerte en smitterisiko, men fordi myndighetene fryktet at han skulle gi vaksinemotstanderne vind i seilene.

TAPTE KAMPEN: Novak Djokovic på vei til en høring i Melbourne etter at han anket avgjørelsen som nektet ham innreise til Australia.

20. jan. 2022 07:20 Sist oppdatert nå nettopp

Det går frem av begrunnelsen til den føderale domstolen, som ble offentliggjort i dag tidlig norsk tid.

De medisinske rådene til immigrasjonsminister Alex Hawke gikk på at en uvaksinert Djokovic ikke representerte noen risiko for folkehelsen. Smitterisikoen ble faktisk beskrevet som «meget lav» av helsedepartementet.

Men immigrasjonsministeren valgte å benytte en annen hjemmel. I loven står det man kan inndra et visum dersom tilstedeværelsen kan være en risiko for helsen, sikkerhet eller god orden i det australske samfunnet. Det siste punktet ble lagt vekt på.

Immigrasjonsministeren tok avgjørelsen om å inndra verdensenerens visum i frykt for at hans tilstedeværelse i Australia ville vekke anti-vaksinasjonsfølelsen.

– Selv om jeg går ut i fra og aksepterer at Novak Djokovic ikke representerer noen risiko for å smitte andre med covid, anser jeg likevel hans tilstedeværelse en risiko for helsen til det australske samfunnet, har Hawke forklart.

Frykten til myndighetene - og som retten har akseptert - var at uvaksinerte Djokovic skulle påvirke andre uvaksinerte, at de skulle bli sterkere i sin vaksinemotstand og at flere skulle velge bort boostervaksinen.

Retten har lagt vekt på ministerens resonnement at Djokovic er en høyt profilert person med en posisjon som en rollemodell for mange og slår fast at det er en åpning i migrasjonsloven til å kansellere et visum «dersom en minister er overbevist om at det vil være i allmennhetens interesse å kansellere visumet.»

Og slik ble det. Novak Djokovic fikk ikke delta i Australian Open og ble sendt ut av landet etter at visumet ble inndratt. En føderal domstol opprettholdt australske myndigheters inndragelse av serberens visum. Det skjedde bare noen timer før Djokovic skulle forsvare tittelen i Australian Open.

Dette har skjedd:

Novak Djokovic kom til Australia 5. januar, men ble nektet innreise fordi han hadde søkt et visum som ikke ga han medisinsk vaksinefritak som uvaksinert. Han ble plassert på et karantenehotell.

10. januar vant han frem med en anke og visumkanselleringen ble opphevet. 14. januar ble visumet kansellert av australske myndigheter. Avgjørelsen ble anket, og 16. januar opprettholdt en føderal domstol vedtaket om inndragelse, og serberen ble kastet ut av Australia.