Derfor tapte Norge: - Er ikke i nærheten av der vi var

TOKYO (Aftenposten). Tårene tørker ikke på en stund. Drømmene brast. Norge skal spille bronsefinale mot Sverige søndag.

Stine Bredal Oftedal (t.v.) og Kari Brattset Dale tapte semifinalen mot ROC. Det gjorde vondt.

6. aug. 2021 18:45 Sist oppdatert 19 minutter siden

Norge-ROC (Russian Olympic Committee) 26–27: – Drømmen ble tatt fra oss, sa en gråtkvalt Nora Mørk.

– Jeg er litt emosjonell og ganske subjektiv nå. Det er vanskelig være analytisk, sa kaptein Stine Bredal Oftedal.

– Jeg klarer ikke å tenke på bronsekampen nå, men det kommer vel en ny dag i morgen

Både Mørk og Oftedal var med på nederlaget for russerne i 2016 i det forrige OL i Rio de Janeiro. Ett mål skilte lagene den gangen også. Dette var like tungt. Kanskje tyngre. Hun hadde kjempet for det i fem år.

Der og da var vanskelig i det hele tatt å snakke om kampen mot Sverige på søndag. Den som tross alt inneholder en mulig bronsemedalje.

For da Norge hadde gått på det sviende nederlaget og russere feiret med å legge seg i en stor haug, ble Nora Mørk stående med armene i siden på banen. Hun så tomt ut i luften. Kaptein Oftedal var så ulykkelig som det er mulig å være på en OL-arena. Hun gråt og gråt. Ingen klemmer kunne stoppe det.

Norge får kritikk

Semifinalen ble fulgt på TV av norske trenere og eksperter, som ikke bare så Norge tape, men som mener at dette er et landslag som ikke lenger holder mål på den største scenen.

Frode Kyvåg, tidligere landslagstrener, mangeårig klubbtrener i Bækkelaget og TV-ekspert, var nådeløs.

– Vi er ikke i nærheten av det vi var, og må jobbe beinhardt for å komme tilbake på det samme nivået.

Han ramser opp det han mener, manglet:

Kontringene er helt borte.

Laget mangler distanseskyttere.

Angrepsspiller er uten mål og mening.

Ingen tempovekslinger.

Intet kantspill.

Det kollektive stemmer ikke.

Russerne kunne juble, mens de norske jentene måtte ta til takke med bronsefinale. Stine Bredal Oftedal (t.h.) ser ut som om hun ber til høyere makter.

Mørk glitrer ikke lenger

Kyvåg har kjent og fulgt Nora Mørk i alle år fra hun startet i Bækkelaget. Han mener at hun er langt fra sitt gamle jeg.

– Nora er ikke distanseskytter lenger. Der hun før meide inn skuddene utenfra, har hun ett skudd på mål i første omgang. Skal vi slå Russland, må Mørk og Oftedal være på topp. Det var de ikke.

Kyvåg synes det er forunderlig at Norge har mistet grepet om sitt defensive spill, men det var verst fremover.

– Russland sto inne på seks meter og lo av oss. Det er ingen grunn til å bortforklare dette tapet. Norge er for dårlige og kommer til å slite mot et svensk lag som slo Russland 36–24 i den andre puljen.

De norske spillerne var ikke fornøyd med dømmingen i semifinalen. Stine Bredal Oftedal (t.v.) og Nora Mørk forteller hva de mener til den ene dommeren.

Ble for lettvint i gruppen

Mangeårig håndballtrener Geir Oustorp, som blir ekspert for Discovery i bronsekampen, så mye av det samme som Kyvåg peker på. Men han mener også at Norges pulje i innledningen ble et minus.

– Norge ble offer for en lett pulje. Det var der de svakeste lagene var.

Han belegger det med at alle lagene i kvartfinalen fra den andre gruppen gikk greit videre. Det var Russland, Sverige og Frankrike. Norge slet med Ungarn i sin kvartfinale. De fikk rett og slett ikke kjenne på trykket før Russland var motstander. Og da ble det kanskje et sjokk da den russiske bjørnen la labbene sine på de helrøde.

Oustorp så et fysisk russisk lag som trykket til, Norge klarte ikke å svare. Og til tross for at motstanderne fikk sin viktige spiller Anna Sen utvist med rødt kort etter bare 13 minutter, så var det nok krutt igjen.

– Det var mye som ble feil, konkluderer Oustorp.

Ingen vei tilbake

På det meste var Russland seks mål foran i 2. omgang etter å ha ledet med tre ved pause.

«Krigen» fortsatte i 2. omgang, men det laget som høvlet over alle i siste EM og tok gull, var en skygge av seg selv.

Thorir Hergeirsson var forbannet og kastet fra seg akkrediteringskortet. Han og flere av spillerne mente at de to dommerne, de franske tvillingene, hadde fratatt Norge muligheten til å komme seg i et siste angrep på slutten. Russerne fikk spille lenge og vel.

forrige













fullskjerm neste ROCs stjernespiller Anna Vjakhireva dominerte mot Norge. 1 av 6 Foto: Martin Slottemo Lyngstad

På pressekonferansen etterpå tok islendingen seg sammen og mente at det ikke var noen grunn til å skylde på de svartkledde.

Nora Mørk mente at russerne hadde fått holde på altfor lenge i sine angrep, uten at dommerne viste tegnet for passivt spill. Hun snakket om de siste fjetrende sekundene, da det fortsatt var et minihåp.

– Jeg har ventet i fem år på dette. Så blir det tatt ifra meg uten at det føles som jeg kan gjøre noen ting. Vi burde selvfølgelig vært bedre, men vi kan ikke være ti mål bedre enn Russland heller. Jeg føler meg litt latterliggjort.

Russland og Frankrike får oppdraget å kjempe om OL-gull søndag.

Bronsefinale: Norge-Sverige, søndag kl. 04.00, Discovery+ og TVNorge