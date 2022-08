Quintana slår tilbake etter Tour de France-disk: – Har aldri brukt stoffet

Sykkelstjernen Nairo Quintana er klar på at han ikke kjenner til bruken av stoffet tramadol etter at UCI disket ham fra sjetteplassen i Tour de France.

Nairo Quintana slår tilbake etter at han ble disket fra sjetteplassen i Tour de France. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

17. aug. 2022 15:21 Sist oppdatert 6 minutter siden

Onsdag kom Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) med en pressemelding , der de opplyste om at Quintana var disket fra rittet etter at de hadde funnet spor av det smertelindrende stoffet tramadol i prøver tatt underveis.

Stoffet er ikke på dopinglisten, men er forbudt i konkurranse for å beskytte rytternes sikkerhet og helse i forbindelse med bivirkningene, skrev forbundet.

På sin Twitter-konto slår colombianeren hardt tilbake.

«Jeg ble overrasket over kunngjøringen fra UCI om en overtredelse for bruk av tramadol. Jeg er fullstendig uvitende om bruken av stoffet, og jeg nekter for noen gang å ha brukt det i karrieren», skriver han.

Skal sykle Vueltaen

«Med teamet mitt av advokater skal vi bevise min uskyld», tordner han videre og opplyser at han vil sykle Vuelta a España som starter senere denne uken.

«Jeg skal gi alt for laget mitt og supporterne mine», avslutter han.

Tramadol har vært forbudt i konkurransesykling siden 2019. Quintana leverte to blodprøver som inneholdt stoffet under årets ritt, og forbundet skriver videre at han dermed mister sjetteplassen sammenlagt. Han var litt over 16 minutter bak vinneren Jonas Vingegaard.

Kan anke

Avgjørelsen kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i løpet av de neste ti dagene. Quintana utelukkes ikke fra videre konkurranser siden det er hans første forseelse.

Colombianeren har mange topplasseringer fra Tour de France i sin karriere. Han ble nummer to i 2013 og 2015 og nummer tre i 2016. Årets sjetteplass var hans beste sammenlagtplassering i rittet siden da.

Han vant Giro d'Italia sammenlagt i 2014.